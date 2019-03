Mayor: “Lo que hicimos en el segundo tiempo es lo que estamos buscando”

El empate del domingo ante Estudiantes de Río Cuarto confirmó matemáticamente lo que hace dos fechas atrás, después de la derrota en Resistencia con For Ever, era más que evidente: la imposibilidad de Boca Unidos de luchar por la clasificación al Pentagonal Final, y la oportunidad que tendrá el Aurirrojo de pelear el segundo ascenso en la fase de Reválida del torneo Federal A.

En el medio de ese sabor amargo que quedó, a lo que se suma lo mal que jugó el equipo local en el primer tiempo ante el León, asoma una luz de esperanza. Tiene que ver con lo mostrado en la segunda parte del encuentro, por lejos la mejor versión que desplegó en el octogonal, y muy cercana a la que tuvo en la primera fase del torneo, cuando se calzó el traje de candidato al ascenso.

Al término del partido, el técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, reconoció que “el primer tiempo fue parejo, aunque ellos estuvieron un poco mejor, ya que encontraron los espacios y la pelota, pero en el segundo fue todo nuestro”.

Profundizando el análisis, el DT explicó: “No encontramos la pelota, tampoco las marcas, estuvimos un poco lejos, lentos, y ellos sin ser tan superiores, fueron mejores”.

“Lo que hicimos en el segundo tiempo -agregó Mayor- es un poco lo que estamos buscando del equipo, ya que jugamos con autoridad, tuvimos la pelota, fuimos superiores y creamos situaciones de gol”.

Al hacer mención a las claves del cambio en la imagen que tuvo el equipo entre un tiempo y el otro, señaló: “Hablamos en el entretiempo que necesitábamos estar más cerca de la marca, anticipar, estar encima del rival, cambiar un poco la actitud, tomar buenas decisiones, y el ingreso de Gonzalo (Ríos), que entró bien, fue una solución. Rescato eso, que en el segundo tiempo fuimos superiores a un gran rival, que está ahí arriba”.

“Ahora tenemos que ir a Las Heras a tratar de reafirmar lo que hicimos ante Estudiantes en la segundo tiempo, convencer a los jugadores que esa es la idea, que esa es la fórmula, y nos vamos a preparar para ir a Mendoza a ganar, a hacer un buen partido, a repetir lo que hicimos bien, y después a prepararnos para el palo a palo”, aludió respecto a los cruces eliminatorios por la fase de Reválida.

Mayor recordó que “después de la cuarta fecha vimos que los números estaban complicados y que había que rearmar otra vez el equipo, acomodar algunas cosas y tratar de que los tres partidos que nos quedaban nos sirvan para reacomodarnos, porque tenemos otra chance”.

En los últimos dos juegos, Boca Unidos jugó con un esquema táctico 4-4-2, muy diferente al que venía desplegando desde el inicio del campeonato. “Cambiamos porque yo creo que son los jugadores los que marcan el sistema, y son ellos los que hacen producir al equipo”.

En tal sentido, ejemplificó que “con la línea de tres, a los carrileros les estaba faltando profundidad, por ahí no estábamos finos como antes. Trabajamos, la verdad que nos costó un poco, pero nos acomodamos, y sirvió para reconstruir el equipo, recuperar la confianza, y en ese sentido hubiera sido bueno hoy (por el domingo) un triunfo para reafirmar lo que estamos haciendo”.

No obstante, el técnico consideró que todavía “hay que ajustar algunas cosas más. Sigo insistiendo y reafirmando que tenemos que repetir lo que hicimos hace un tiempo y hay que corregir lo que se hizo mal. Hay que crecer, y tratar de hacer en la mayor cantidad de minutos en el partido lo que hicimos ante Estudiantes en la segunda parte”.

“Lo que busco es que el equipo esté bien, esté sólido, firme, que los cambios que se hacen con la gente que le toque entrar se acomoden bien, que tenga funcionamiento, y que recupere un poco lo que fuimos no hace mucho”, manifestó.

Todo parece indicar que el técnico apostará a continuar con este sistema de juego, aunque la recuperación de Carniello y el buen partido que hizo el domingo Ríos, les puede abrir la puerta a la titularidad. “Voy a ver, analizaremos cómo rindieron a los que les tocó jugar”, manifestó, agregando que después que prácticamente se quedaron sin chances de entrar al Pentagonal Final, “dijimos que iban a ver algunos cambios, y que si veíamos que el equipo respondía con otro sistema lo íbamos a respetar”.

En tal sentido, Mayor dijo que la confirmación de Alejandro Leani en el lateral izquierdo de la defensa, más allá que ya estaba disponible Leonardo Baroni, tras purgar una suspensión, “fue táctica. Hablé con Leo en la semana y le dije que iba a respetar la misma defensa porque me había gustado, que los noté firmes, y nada más, fue simplemente una decisión futbolística”.