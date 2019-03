Denunció la brutal golpiza de su ex marido frente a sus hijos

Investigan un supuesto hecho de violencia de genero luego de que una mujer denunciara que fue agredida frente a sus hijos por su ex pareja a quien le reclamó la cuota alimentaria de su hija de 10 meses.

De acuerdo a las averiguaciones, todo comenzó cuando la víctima identificada como Lorena Cardozo, se trasladó en moto hacia la localidad de Riachuelo, donde su pareja de apellido Pelozo trabaja en “una oficina”. “Fui para buscar la plata que le corresponde pagar de la bebé”.

Al volver, el individuo, le cerró el paso en la Ruta Nacional N° 12 y Maipú, y sin mediar palabra, se bajó y aunque ella “estaba con la bebé”, la empujó y una mujer que lo acompañaba “me pateó en la pierna, caí y la mujer, se subió arriba mío y me pegaba mientras él me pisaba la panza”, dijo la mujer a Radio dos.

Tanto el hombre como la mujer de apellido Maidana que lo acompañaba, fueron demorados y alojados en la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor en el Barrio 17 de Agosto, donde se le practicaron estudios psicológicos. Posteriormente, fueron puestos en libertad y se dictó una restricción de acercamiento sobre Cardozo.