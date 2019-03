Concejo: en el recinto sesionaron sin sobresaltos, mientras comenzaron a sonar posibles candidatos para ser reelectos

Se concretó ayer la cuarta sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante capitalino, en un clima de armonía y sin grandes definiciones. Muy diferente a lo que pasa puertas adentro de los fuerzas políticas que, por estas horas, avanzan con las negociaciones para el cierre de las alianzas y ya hablan de posibles candidatos.

En lo que respecta al recinto, quizá lo más relevante fue la confirmación de que este año habrá sesiones en los barrios. Los ediles aprobaron un proyecto por el cual autorizan al presidente del cuerpo a determinar dónde serán las sesiones itinerantes este año.

Por fuera de este tema en particular, se avanzó con una norma para concientizar acerca de la importancia de reducir el consumo de sal y otra para la donación de cestos de residuos por parte de locales comerciales. que se instalarán en parques, plazas y paseos, y contarán con la publicidad de dichos comercios.

En paralelo, aunque los concejales no lo confirman y aseguran que se resolverá después del cierre de las alianzas, ya empezaron a sonar posibles candidatos a su reelección.

Ocurre que en el caso de ECO+Cambiemos hay seis ediles que finalizan su mandato y cinco de ellos están en condiciones y con interés de ir por un nuevo período. No es el caso del actual presidente del cuerpo, que tendría aspiraciones a la Legislatura provincial. Del lado de la oposición, en cambio, dos de los que dejan sus bancas, no pueden ir por la re. Lo que deja abierta la posibilidad al ingreso de nuevas caras.