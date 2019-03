Sectores del PJ negociaban contra reloj un posible acuerdo de cara a las internas

En medio del fin de semana largo, los dirigentes de las líneas internas del PJ mantuvieron agitadas jornadas de negociaciones. Hasta ayer, los sectores consultados por El Litoral expresaron que el cronograma electoral seguía vigente, pero algunos confiaban en avanzar en la conformación de una lista de unidad que englobe a la mayoría, y otros, en una de consenso.

Las definiciones son inciertas en medio de rumores sobre una interna que colapsaba en función del llamado a elecciones legislativas que realizó el Gobierno provincial para este 2 de junio, que deja poco margen de maniobra para la presentación de alianzas al justicialismo en los comicios generales. Sin embargo, oficialmente, hasta ayer había elecciones para los afiliados del PJ. Esta mañana el panorama podría cambiar, ya que se señalaba la posibilidad de prórroga de mandatos partidarios. Los espacios se negociarían hasta último momento.

“Hasta el día de hoy (ayer) siguen vigentes las elecciones internas para el 31 de marzo. A la Junta Electoral no se le ha notificado formalmente que haya habido algún tipo de decisión política. Si el Consejo toma una decisión política, no es potestad de la Junta”, expresó a El Litoral el presidente de la Junta Electoral del Partido Justicialista de Corrientes, Marcelo Llano. Así, en el plano oficial, el cronograma seguía en vigor al cierre de esta edición.

Incluso el lunes se incorporó una modificación del cronograma y se permitió a las listas departamentales presentar nómina este viernes 8. En un principio estaba programado que el cierre de las departamentales se realizase hoy, pero esto colisionaba con la capacidad de negociaciones de los espacios jurisdiccionales, motivo por el cual se estiraron los plazos.

Entonces, el viernes finaliza el plazo de inscripción de listas departamentales, a excepción de Capital, y de las provinciales. La Junta atenderá de 10 a 12 y de 17 a 24 horas, según informó Llano a este medio. El sábado, en tanto, será el turno de Capital, fecha en la que concluirá el plazo de inscripción de las nóminas.

El presidente de la Junta Electoral, a su vez, confirmó que “todas las listas están en carrera”, porque no prosperaron las impugnaciones. De acuerdo con este cronograma, los afiliados del PJ deberían elegir autoridades partidarias y candidatos para las legislativas provinciales del 31 de marzo.

Las negociaciones se acentuaron este fin de semana. “Estamos en plenas conversaciones, no con todos los sectores, pero con la mayoría”, dijo a El Litoral el vicepresidente del PJ, Jorge Romero. El dirigente, quien además integra la mesa de conducción del Consejo Provincial, explicó que de existir algún acuerdo, éste se estiraría hasta el jueves o viernes. El final hasta ayer era abierto.

“Es un proceso abierto. Se viene el cierre de listas de candidatos. Estamos en etapa de negociaciones. Estamos trabajando para ver si se pueden lograr los consensos necesarios”, indicó. “Estamos cerca”, dijo el diputado nacional.

“Estamos trabajando en una lista de unidad, que no es lo mismo que una lista de consenso”, dijo a El Litoral, Agustín Payes, quien es opositor a la actual conducción del PJ. Para el ex viceintendente de Capital, esto se trata de alcanzar el acompañamiento del mayor número de sectores posibles.

“Somos muchos los sectores que estamos conformando una lista que se presentará como alternativa a la actual conducción”, expresó el defensor de los Vecinos de la Ciudad de Corrientes. Payes, quien además es consejero, manifestó desconocer una convocatoria a este órgano para el sábado y señaló su preocupación debido a que se trata de una jornada clave para la inscripción de listas de Capital.

Las conversaciones continuaban hasta anoche. No obstante, se esperan definiciones en el corto plazo en el PJ.