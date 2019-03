La Provincia pagará el plus de mil pesos

El gobernador Gustavo Valdés anunció que desde el primer día de la semana que viene abonarán el adicional extraordinario de mil pesos para estatales y el cronograma se completará el miércoles 13. Se trata del plus de 500 pesos, que a partir de este mes se abonará con un aumento del 100 por ciento y será remunerativo.

El adicional comenzará a pagarse este lunes 11 para los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Este tramo estará disponible en los cajeros automáticos desde el sábado 9, como es habitual. En tanto, el martes 12 será el turno de los DNI que finalizan en 4, 5 y 6. Al día siguiente se completará el cronograma.

El plus de mil pesos fue confirmado ayer por el Gobernador para todos los sectores estatales. Este había formado parte de las conversaciones con el sector docente la semana pasada, tras el acuerdo al cual arribaron. De esta manera, se prevé que el plus de 4.500 pesos, que pasará a los 5.500 pesos, se abonará este mes, con dicho incremento, que también fue acordado con docentes.