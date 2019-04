Taragüy le ganó a Curne y pone presión en la primera ubicación

El duelo entre Curne y Taragüy tuvo pocas emociones y terminó con triunfo del equipo correntino por 6 a 3 en el marco de la séptima fecha, última de la primera rueda, del torneo Regional NEA de rugby. De esta forma, el Cuervo le quitó el invicto a su rival y quedó dos puntos abajo en la lucha por la primera posición.

El partido de ayer se puede sintetizar en tres aspectos: presión, tackle y actitud. En Taragüy, Guillermo Abeledo junto con Bruno Broll sellaron la base de las formaciones, cortando los circuitos del rival.

El equipo correntino solamente fue superado en el inicio del juego, con pelotas altas al fondo de Genaro Carrió probando al juvenil Agustín De la Vega que tuvo un rendimiento de menor a mayor.

Claro que no se registraron situaciones de try y las variantes en el marcador llegaron con los penales, uno por equipo.

En el complemento, el trámite del cotejo fue el mismo. Curne movió más que Taragüy el banco, pero no encontró soluciones. Las opciones para desnivelar llegaron con los penales, pero fue Broll el que pudo convertir uno sellando el triunfo visitante.

Taragüy celebró la victoria, se recuperó de la caída sufrida en la fecha anterior y sigue en carrera para luchar por el número uno en las posiciones.

En tanto, Aranduroga se vio superado como local por Sixty en un encuentro chato donde el marcador estuvo cerrado por unos 70 minutos. Recién sobre el final del cotejo, Sixty pudo desnivelar con la potencia de sus delanteros.

El único try de la tarde llegó después de un scrum, donde el pack chaqueño empujo y le permitió a Juan Ignacio González tomar la pelota para visitar el ingoal.

Aranduroga volvió a mostrar falta de resolución en los metros decisivos. No tuvo variantes para desnivelar y cosechó su quinta caída en el torneo.