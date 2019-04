San Martín quiere continuar su buen presente

Con el objetivo de afianzar el buen presente que atraviesa, San Martín de Corrientes se presentará este lunes en Río Gallegos, donde enfrentará al local, Hispano Americano. El partido que cerrará la última gira de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) se jugará desde las 21 en el estadio Boxing Club, y tendrá el arbitraje de Fernando Sampietro, Julio Dinamarca y Alejandro Trias.

A partir de la clara victoria en Corrientes ante Instituto (100-78), el equipo rojinegro levantó ostensiblemente su rendimiento, venciendo luego de visitante a Ferro (78-81) y luego a Obras (67-71), para pasar a tener nuevamente récord positivo, y quedar décimo en las posiciones del certamen con un registro de 17 triunfos y 16 derrotas.

Los dirigidos por el cordobés Sebastián González no podrán contar todavía con el pivote estadounidense Jeremiah Wood (quedó en Corrientes para continuar con el proceso de recuperación), a lo que se suma ahora la duda por lesión de Ricky Harris (contractura) que no jugó ante Obras pero estará equipado junto a sus compañeros en el juego ante Hispano Americano.

Para el conjunto local, el partido adquiere una importancia fundamental. Hispano viene de caer en Río Gallegos ante Argentino (70-72), ubicándose en la antepenúltima posición con récord negativo (12-22), por lo que necesita con urgencia el triunfo para buscar escapar del fondo de la tabla y así evitar tener que evitar jugar por la permanencia.

El cruce no tiene antecedentes en este torneo, pero si en el historial, donde San Martín ganó los cuatro enfrentamientos. El segundo juego entre ambos equipos en esta fase regular, se producirá el próximo martes 7 de mayo en Corrientes, desde las 21.30 en el Fortín Rojinegro.