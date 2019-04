La necesidad de bebederos

Desde la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (Aacb) hicieron público un pedido al Gobierno provincial para que dote de bebederos y agua corriente a los corrales del predio de la Sociedad Rural de General Paz.

Las altas temperaturas del jueves pasado en Caá Catí hicieron que los más de 500 búfalos que se encerraron en el predio ferial sufrieran el encierre y el calor. En un momento, se hizo presente el autobomba de los Bomberos Voluntarios de esa localidad, que regaron a los animales para apaciguar el calor.

“Le pedimos al Ministerio de Producción, que siempre nos apoya, que avance con el proyecto para construir los bebederos en los corrales y que nuestros animales no sufran más las altas temperaturas”, dijo Carlos Llano, vicepresidente de la Aacb, previo al inicio del remate de la semana pasada.

El criador explicó que “si bien son animales muy rústicos, el encierre en espacios reducidos los hace sufrir y si no tenemos bebederos no podremos realizar más remates en este predio”.