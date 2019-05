Inaugura “Inmarcesible”, exposición de Claudia Gatti

“Claudia juega con el tiempo, pide prestadas historias encerradas en objetos. Imagina contextos y narrativas; construye universos adentro de cajas. Es una enorme alegría recibir esta exposición en la sala del sol y ser parte del “convite” que esta artista chaqueña nos ofrece” así define Fernanda Toccalino, directora del CCU, a la nueva exposición que se presenta en la Sala del Sol “Inmarcesible”

La muestra es una convergencia de fotografías de época, postales, pequeños adornos, animales, cositas, objetos recolectados en otros mundos, diacrónicos pero en armonía compositiva y con lecturas posibles. Su creadora, Claudia Gatti, es una artista oriunda de Villa Ángela, Chaco que en el último tiempo desarrolla un proceso de producción creativa que la vincula introspectivamente con el rescate y recreación de historias de vida a partir de fotos, cartas antiguas y objetos que tienen por protagonistas a mujeres de distintos espacios y tiempos.

Un poco sobre la artista: Claudia Mariela Gatti, nació en Villa Angela, Chaco, en agosto de 1969. Estudió en la UNNE obteniendo el título de licenciada en Relaciones Industriales. Es artista visual, investigadora y titular de la cátedra Comunicación en las Organizaciones en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. En 1990 comenzó a diseñar accesorios para sus amistades lo que luego se trasladó a desfiles de distintas marcas y tiendas locales de Resistencia.

Posteriormente, experimentó crear con materiales diversos y trabajó en el desarrollo de expresiones artísticas vinculadas a la cultura del río, con integrantes de familias pescadoras de Puerto Vilelas. En el 2010 diseñó la colección Paraná para la marca Chacú, integrada por collares realizados con materiales recolectados en la costa del río, tratados e integrados a metales y piedras semipreciosas. En 2016 realizó su primera muestra individual que nombró Apasionada.

CCU ¿Cómo surge la expo?

Claudia: La idea de Apasionada, mi primer exposición individual que se realizó en el CCN en 2016, surgió durante mi mudanza a Corrientes, cuando una amiga (Marcela Bernardi) descubrió numerosas obras realizadas durante varios años, guardadas en cajas y puso fecha para la muestra, obligándome a revisar esas obras, terminar otras y elegir algunas. Paralelamente, venía gestando otra idea de trabajo que también involucraba instalaciones en cajas y campanas de vidrio que, en ese momento eran difíciles de conseguir.

CCU ¿Qué le atrae de los objetos?

Claudia: Me atraen los objetos pequeños que intentan representar otras escalas de la vida cotidiana, las antigüedades, las fotos y postales, sobre todo las que están escritas o tienen alguna referencia del momento que intentan atrapar. Pensé organizar la obra en torno una carta de amor, de una historia que me permitiera imaginar un contexto y recrearlo. Lo que pasó fue que, durante la búsqueda -más bien el encuentro- rescaté decenas de cartas y de fotos de fines del siglo XIX hasta la década de los ´80, de vidas enteras reflejadas en esos escritos que me conmovieron hasta los huesos y que me tienen atrapada tratando de comunicar la esencia de las relaciones humanas que, cuando se conocen, resultan conmovedoras e indudablemente inmarcesibles.

CCU ¿Se expuso en otro lugar?

Claudia: Parte de esta muestra -Inmarcesible- se presentó en 2018 en el CCN con mucho éxito desde mi punto de vista. Para esta ocasión, seleccionamos algunas de esas obras y agregamos otra