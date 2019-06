Las ventas del rubro calefacción registran un notorio descenso

Las casas de electrodomésticos sienten el impacto de la recesión económica, sobre todo ante la caída de las clásicas ventas estacionales de caloventores y una reducción en el nivel de gasto. Sumado a esto, la elevada temperatura de la última semana no ayudó a movilizar la línea de calefacción.

Es que en esta época del año, los comercios de equipos para el hogar recibían una elevada demanda de artículos de climatización, hasta el punto de quedarse sin stock de caloventores. Sin embargo, en esta oportunidad la demanda fue escasa.

“En los últimos dos años las ventas vienen en picada, lo recaudado por la celebración del Día del Padre no fue suficiente para mejorar el balance final. También, bajó la demanda de los artículos de calefacción que solían ser muy requeridos. El tiempo no nos está ayudando, así que lanzamos promociones como todos los años”, expresó a El Litoral Carlos, el gerente de una tienda de electrodomésticos del microcentro.

En este marco, son varios los negocios que ofrecen descuentos de un 20% en productos seleccionados y facilidades en planes de pago, ya que detectan un fuerte nivel de endeudamiento en las tarjetas.

Desde otro negocio del rubro manifestaron, además que, si bien bajó la venta general, algunas líneas de productos empezaron a motivar el consumo. “Tenemos planes de crédito de la casa con 30% de descuento, muchas ofertas de contado y con las tarjetas hasta 18 cuotas sin interés. Lo más buscado por el Día del Padre fueron los celulares, afeitadoras, herramientas y audios. Recién ahora se está empujando la línea de calefacción por el clima”, señaló un gerente de marketing.

Sea por el contexto económico o por el tiempo, lo cierto es que en otros períodos la demanda de caloventores y equipos de calefacción era alta, tanto en mayo como en junio. En este marco, para este 2019 las expectativas se centran en las próximas semanas, fundamentalmente porque con el regreso del programa nacional “Ahora 12”, los mercantiles empezaron a notar un mayor interés de consumo.

Ropa

La llegada tardía del frío también impactó de manera negativa en los negocios de indumentaria, dado que los comerciantes prepararon abrigos para el Día del Padre, los que sobre la marcha tuvieron que ser reemplazados por prendas más livianas como las camisas y las remeras.

“Cayó mucho el nivel de consumo, pese a que tuvimos un buen movimiento de clientes. Sucedió que preparamos un importante stock de prendas abrigadas como buzos, camperas y chalecos, pero se vendió en mayor medida camisas que son un tanto más económicas”, expresó al respecto el gerente de una casa de indumentaria, Marcelo Alcaraz.