El Gobernador continúa su recorrido por China para la apertura de mercados

El gobernador Gustavo Valdés quiere exportar carne correntina a China. Con esta premisa visitó una de las fábricas de cría y producción más grande del país asiático, con el objetivo de estrechar relaciones. Anteriormente, el mandatario se reunió con empresarios y funcionarios de provincias de dicha nación.

En su cuenta en una red social, el mandatario provincial informó que recorrió junto a una comitiva local, Grand Farm, una de las fábricas de cría y producción de carne vacuna más grande de China. Ubicada en la provincia de Heilongjiang, procesa aproximadamente 100 mil cabezas de ganado para consumo interno, según informó el mandatario.

“Es importante este encuentro porque, cada año, China importa más carne. Al consumir el 11,25 por ciento de la producción vacuna mundial, demanda 5 millones de toneladas por año, lo que representa una gran oportunidad para ofrecer el ganado correntino de excelente calidad”, expresó en su cuenta oficial en una red social.

Para Valdés, se están estrechando “los acuerdos con la provincia Heilongjian y abriendo un mercado de más de 38 millones de personas” para la producción vacuna de Corrientes.

Desde el Gobierno Provincial consideran que la provincia cuenta con la capacidad suficiente para satisfacer demandas puntuales del país asiático. Es la tercera productora ganadera del país, primera en novillo y desarrollo genético, y esto es clave para el intercambio comercial con China.

Anteriormente, durante su visita, el Gobernador se reunió con su par de Heilongjiang, Wentao Wang. “Hablamos de sus sectores productivos como los de producción de cereales, de fabricación de autos y su fuerte apuesta a las centrales eléctricas, la tecnología robótica y espacial”, informó Valdés en su cuenta oficial de Twitter.

“Ambos gobiernos nos comprometimos a avanzar para que China realice mayores inversiones en nuestros sectores ganadero, forestal y turístico, como también para iniciar intercambios para que los alumnos de la Universidad Nacional del Nordeste puedan complementar aquí su formación académica”, aseguró, luego.

Más tarde, el Gobernador había mantenido reuniones de gestión con Tan Baicheng, vicepresidente del Comité de Promoción del Comercio Internacional de Heilongjiang. “Nos reunimos con Di Gouchen, dueño de la industria forestal más grande de la provincia, para que una comitiva de empresarios del sector viaje a Corrientes y estudie el mercado”, dijo entonces.

La comitiva correntina se trasladará a la provincia de Liaoning, ciudad de Dalian, donde será recibida por empresarios y ejecutivos de las grandes corporaciones industriales, comerciales y financieras. Se realizará una ronda de negocios para promocionar madera, carne de ganado, cereales, frutas, pescado, mariscos, energía alternativa, eólica, paneles solares, vinos, aceites, arroz, etc.

Integra la delegación local un conjunto de aproximadamente 20 personas, entre empresarios y funcionarios. Entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani; el ministro de Producción, Jorge Vara; el diputado provincial, Eduardo Vischi, entre otros.

Está previsto, además, que la comitiva visite la ciudad tecnológica de la mencionada provincia e inicie una ronda de negocios con más de 120 empresarios chinos. Se trasladarán después a Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, donde serán recibidos por el vicepresidente de la Asamblea Popular y tres grandes empresas. Luego, se reunirán con los CEO de la empresa Cnyd Yuanda Financial & Commercial Investment Group Co.

Desde que llegaron a China, Valdés y sus funcionarios mantuvieron reuniones con Sun Zhe, alcalde de Harbin, capital de la provincia de Heilongjiang. Conversaron sobre las fortalezas económicas y productivas de su provincia y de la de Corrientes. La ciudad anfitriona cuenta con industrias forestales y la producción de pasta de madera, lo cual, también fue uno de los temas tratados. La reunión, según informaron desde Gobierno, sirvió para afianzar los lazos ya existentes y potenciar las oportunidades.