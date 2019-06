Un correntino quedó involucrado en caso de doping en Pinamar

El tenis argentino recibió un fuerte golpe al conocerse ayer tres casos de dopaje. Entre los deportistas involucrados está el juvenil correntino Luciano Tacchi, en tanto que los otros dos son Mateto Martínez y Franco Agamenone que dieron positivo en un control organizado por la Federación Internacional de Tenis en el segundo de los tres M15 (ex Futures) jugados en el Tennis Ranch de Pinamar, del 25 al 31 de marzo pasado de acuerdo lo que publicó ayer el diario La Nación.

Los tres casos son por distintas sustancias vedadas, aunque corresponderían a negligencias o desconocimiento de las reglas. Según el testimonio de los propios jugadores, el doping de Martínez (25 años; 107º del ranking ITF) se produjo por haberse inyectado Oxa B12 (un corticoide prohibido en todo momento) en una farmacia de la ciudad balnearia por un dolor en la espalda baja, el de Agamenone (26 años; 783º de ITF) por haber ingerido un suplemento contaminado realizado en un laboratorio de Buenos Aires y el de Tacchi (18 años; 32º del ranking mundial junior) por haberse contaminado con un estimulante prohibido en un evento social.

Los jugadores, tras ser notificados en abril, aguardan una inminente resolución por parte de la ITF y confían en recibir sanciones leves; incluso, hasta podrían ser retroactivas.

Mientras Martínez y Agamenone compitieron en algunos torneos más, Tacchi dejó de hacerlo (se perdió de actuar en Roland Garros y en la Copa Bonfiglio, en Milán, un torneo junior muy prestigioso).

Según el informe del diario porteño, el propio Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, habría enviado una carta firmada por él mismo a la ITF respaldando al bellavistense Tacchi y destacando el comportamiento que siempre tuvo en las competencias con equipos nacionales de la Asociación.

Consultado por el mencionado matutino, Calleri, expresó: “No estoy en condiciones de dar un punto de vista al respecto hasta que no haya una información oficial o salga un fallo de parte de la ITF”.

Los exámenes antidoping suelen ser inusuales en los torneo ITF World Tennis Tour (ex Futures; la tercera categoría del tenis profesional), al menos en los que se jugaron en la Argentina.

Hubo uno en 2018, en Villa del Dique, Córdoba, pero no mucho más en los últimos tiempos. Sin embargo, la ITF decidió realizar un control en aquel M15 de Pinamar con los resultados mencionados.