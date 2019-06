Valdés: “No vamos a construir un Estado autocrático, somos democráticos”

Con el 60 por ciento de los votos, Encuentro por Corrientes (ECO) logró mayoría calificada en ambas cámaras. Frente a esta suma del poder, el gobernador Gustavo Valdés envió un mensaje de mesura, de diálogo con la oposición y expresó que resguardarán la calidad institucional. También anticipó que el Indec marcará un índice de pobreza en Corrientes cercano al 32 por ciento.

“Nos obliga a darnos un baño de humildad, no buscar avasallar al otro”, dijo el mandatario en referencia a los resultados de las legislativas del domingo. En diciembre el oficialismo contará con 11 diputados y la oposición con ocho. En el Senado, serán diez frente a cinco.

“Si nosotros utilizamos los números que nos otorgó la ciudadanía en las cámaras terminamos destrozando y no hacemos un Estado de mayor calidad democrática, lo que tenderíamos a hacer es generar un Estado autocrático. Si nosotros le agregamos estos dos elementos, la humildad y el escuchar al otro, vamos a mejorar la calidad institucional”, sostuvo Valdés, quien busca llevar tranquilidad en las acciones de gobierno ante la suma del poder.

“Si hacemos lo contrario, vamos a estar construyendo un Estado autocrático. Nosotros somos profundamente democráticos, por eso vamos a escuchar al otro y a trabajar conjuntamente, que nos sumemos para el bienestar de nuestro pueblo, que es el único objetivo de esta alianza política y social”, manifestó el Gobernador en declaraciones radiales.

“El político se tiene que tomar el tiempo de escuchar”, indicó Valdés. “Escuchar es el acto de humildad que tiene que tener el dirigente político”, reiteró. “Tiene que trabajar para resolver ese problema y resolver implica invertir y generar las condiciones para invertir”, señaló respecto de la generación de fuentes de empleo privado. Por ello, recordó que decidió bajar un 30 por ciento los impuestos en el transporte que pasaron de 2,9 a 2 puntos. También se redujo Ingresos Brutos para la foresto-industria. “Nos resta recursos, pero llama a las empresas a que ingresen a Corrientes”, manifestó. Además, mentó las inversiones para recuperar el ex frigorífico Tomás Arias para la generación de 400 empleos.

Inversiones Chinas

“Hoy estamos exportando madera a China”, indicó. “Estamos avanzando con la planta de biomasa de Gobernador Virasoro, la planta de biomasa de Santa Rosa”, expuso y anticipó para ambos emprendimientos la salida de aproximadamente 100 camiones diarios.

“Estamos hablando de inversiones importantes. El aserradero en Virasoro, una inversión de 250 millones de dólares. Tenemos en Corrientes el aserradero más grande de la Argentina. Somos la primera potencia forestal en Argentina”, señaló el mandatario provincial.

Además, Valdés indicó que existe una oportunidad de exportar carne a China. Proyectos de desarrollo que incluyen la infraestructura. En ese sentido indicó que están construyendo cuatro puertos. Recientemente se adquirió un terreno por 60 millones de pesos a la vera del Paraná en El Sombrero para la construcción de este tipo de infraestructura.

“Es fundamental que hagamos con una visión hacia adelante”, manifestó el Gobernador. “Si no tenemos un diseño de provincia, nunca vamos a salir de la matriz que tenemos”, indicó a Radio Dos.

El mandatario viajará a la República Popular de China en unos 15 días, según anticipó a la prensa tras brindar una conferencia el domingo en el búnker de ECO. Carne y madera para la exportación estarán en la agenda.

Oposición

“Tenemos que preocuparnos, no tanto en pelearnos y juntarnos y ver cómo resolvemos”, dijo Gustavo Valdés respecto de la relación con la oposición. “Este triunfo nos tiene que hacer escuchar con más tranquilidad y no avasallar. Tenemos que ir con tranquilidad”, aseveró sobre la enorme diferencia de votos con las demás alianzas opositoras, la mayoría, liderada por el peronismo.

Sobre los posibles peligros de contar con la mayoría absoluta en ambas cámaras, el Gobernador buscó generar tranquilidad. “Decían que queríamos endeudar a la Provincia. Nosotros somos los que construimos, con Ricardo Colombi, esto que ahora vivimos en Corrientes. Somos los que cuidamos. Hoy tenemos el manejo de la caja y tenemos que brindar información de lo que hacemos”, sostuvo.

En ese sentido, Valdés convocó a la oposición y a quienes no votaron por ECO. “Que nos acompañen. Converso con el opositor, con ‘Camau’ Espínola. A veces me cruzo con Martín Barrionuevo y escucho lo que dicen”, señaló.

“Nosotros tenemos que tener las puertas abiertas y escucharnos”, añadió.

“Hay que tener mesura. Cuando más poder se tiene, se tiene que tener mesura, prudencia, ser más cuidadoso”, sostuvo el titular del Ejecutivo provincial.

Sobre si piensa en 2021, lo cual implicaría ir por una reelección, Valdés respondió que “falta poco pero aún es temprano”. Por lo cual, “este es un tiempo en que la ciudadanía nos da la posibilidad de crecer”.

Colombi

Respecto de la predominante figura de Valdés en la campaña, el Gobernador no quiso arrogarse exclusivamente el triunfo y consideró que es una lectura incorrecta porque fue un “trabajo en equipo de ECO”. Sin embargo, este estuvo basado en plebiscitar su gestión y tuvo como cimiento su buena imagen, primordialmente.

Llamó la atención la ausencia del ex gobernador Ricardo Colombi en el búnker ganador. Valdés nuevamente salió a despejar dudas en la relación de ambos.

“Muy buena es mi relación. Colombi estuvo en Mercedes cumpliendo un rol importante, aportando al triunfo de ECO. Tenemos un proyecto político. No se trata de relaciones de hombres. Hemos acompañando a Ricardo Colombi hace 20 años. No digo que uno tiene los mismos puntos de vista. Tenemos pensamientos distintos, lo importante es confluirlos”, indicó.

Estatales y lo electoral

Valdés aseguró que la Provincia no es deficitaria, sino que posee superávit primario. Y respecto de las mejoras salariales expuso que la próxima se otorgará cuando sea necesario, es decir, al ritmo de la inflación. En junio se anticipó un 5 por ciento previsto para julio. Esto representó una inversión de 250 millones de pesos extra.

Si impulsará una reforma electoral, Valdés respondió que eso es atribución de la Legislatura. No obstante, “tienen que estar consensuados con la oposición”.

“Hay que tener racionalidad. No estoy diciendo que no lo tengamos que cambiar, sino discutirlo”, indicó. La oposición había solicitado una reforma electoral en función de la distribución de boletas en los cuartos oscuros.

Pobreza

Valdés anticipó que el Indec marcará una pobreza del 32 por ciento en Corrientes, en relación con los números que el organismo está preparando. Nuevamente consideró que hubo un error metodológico en la medición del segundo semestre de 2018, que marcó un 49 por ciento en Capital.

“La forma de combatir la pobreza es generando riqueza”, añadió. “La pobreza en Corrientes, que no me alegra, es del 32 por ciento. Eso lo va a decir el Indec”, sostuvo.

“Me gustaría que no haya ningún solo pobre en Corrientes, es una utopía en el mundo que uno la tiene que perseguir y que cada uno lo debe perseguir. Por eso hay que apostar al desarrollo”, expresó.

“La pobreza me duele”, dijo Valdés. “Cuando un chico va al colegio tiene que tener la panza llena por eso uno tiene que tener seguridad alimentaria en la escuela”, señaló y enfatizó: “Lo único que nos hace iguales es la educación”.