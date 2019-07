Bolsonaro a la embajada

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que el nombramiento de su hijo Eduardo como próximo embajador en Estados Unidos no es un acto de nepotismo, ya que si lo fuera no lo haría.

“Algunas personas dicen que es nepotismo, pero es el Supremo Tribunal el que debe decidir. No es nepotismo, nunca lo haría”, dijo en redes sociales.

Hallazgos iniciales de un estudio legal interno elaborado por la oficina presidencial mostraron que los nombramientos del más alto rango, como los embajadores, no constituyen nepotismo. Bolsonaro confirmó el jueves que estaba analizando el nombramiento de su hijo Eduardo, de 35 años, un congresista federal que representa a Río de Janeiro.