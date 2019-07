Scaloni sólo confirmó a Agüero

Lionel Scaloni dejó varias “puntas” para analizar en la rica conferencia de prensa que ofreció anoche en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, ya que por un lado confirmó “solamente” la presencia de Sergio Agüero como titular, pero a su vez también avisó que el seleccionado argentino “tendrá superioridad numérica en la mitad de la cancha”.

“La formación no la tengo confirmada. Lo único que voy a decir es que Agüero va a ser titular, y lo quiero aclarar porque si no parece que siempre el que sale es él, cuando en realidad no es así. Y en cuanto a Guido Rodríguez, lo veremos mañana. Pero salvo el ‘Kun’, no hay nadie confirmado para hoy, ni Lionel Messi”, sostuvo, como nunca, mitad en broma y mitad en serio, el técnico argentino.

“Pero desde nuestro punto de vista creemos que vamos a tener superioridad en la mitad de la cancha para, por lo menos, hacer que allí nazca nuestro ataque, aunque será necesario poner atención a las pérdidas”, amplió Scaloni.

El doble mensaje del santafesino, que hizo mención de Guido Rodríguez no antojadizamente, sino porque además de acompañarlo en la conferencia de prensa, podría ser el gran candidato a sumarse al mediocampo, única manera de que Argentina “tenga superioridad numérica”, junto con la confirmación de Agüero, hacen que todos los caminos para que ingrese el volante de América de México, conduzcan a que sea Lautaro Martínez el que saldrá del equipo.

“Esta instancia es parecida a la anterior en que estuvimos en Belo Horizonte ante Paraguay, cuando también necesitábamos sacar puntos. Ahora enfrentamos al favorito de esta Copa y nosotros intentaremos pasar a la final”, apuntó Scaloni.