Quejas de usuarios por baja frecuencia de colectivos

Usuarios del servicio de transporte público de la ciudad hicieron saber su malestar en los últimos días por inconvenientes al momento de esperar el colectivo. Según comentaron algunos a El Litoral y varios a través de las redes sociales, la frecuencia disminuyó considerablemente desde que iniciaron las vacaciones de invierno.

Según señalaron, las esperas en las paradas que suelen rondar los 20 minutos, en los últimos días se convirtieron en 40 minutos o más. “Entiendo que no hay clases y hay menos pasajeros, pero no debería bajar tanto la frecuencia porque complica demasiado a los pasajeros”, señaló una joven a este matutino.

Las complicaciones iniciaron ya el pasado fin de semana, pero según comentaron los usuarios, la situación no cambió a partir del lunes. El reclamo que emerge es que se agreguen más unidades para evitar las largas esperas; similares como las que suelen sufrirse los domingos o feriados.

Además, el mal funcionamiento de la aplicación Cuándo Llega volvió a emerger como una queja, ya que por momentos la herramienta no informa sobre los horarios de llegada de las unidades a las diferentes paradas de la ciudad, complicando y generando demoras.