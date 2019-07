Monseñor Stanovnik fue operado ayer con “resultado positivo”

Desde el Arzobispado de Corrientes informaron que monseñor Andrés Stanovnik fue operado con “resultado positivo”, tras la intervención oncológica a la que fue sometido ayer en el lado izquierdo de su lengua. Según un breve comunicado emitido, la cirugía se realizó en el Hospital Italiano de Buenos Aires y terminó cerca de las 13.

Además, en el parte oficial firmado por el vicario general José Billordo, se indica que siguen “pidiendo al Dios de la vida lo fortalezca y que la tierna Madre de Itatí lo sostenga bajo su amparo en esta etapa de recuperación”.

Stanovnik había comunicado en junio acerca de su delicado estado de salud, también por la vía del comunicado. En dicha oportunidad, escribió que “deseo compartir con todos ustedes la inesperada visita que recibí de la hermana enfermedad. Consecuencia de ello es una cirugía oncológica de la lengua lado izquierdo, a la que debo someterme en los próximos días, lo cual me limitará en mis compromisos pastorales durante algunos meses”.

“A propósito de la mencionada noticia, les pido que recen para que esta circunstancia por la que me permite pasar el Señor Jesús, Buen Pastor, la convierta en una oportunidad para unirme más a El, y ofrecer las consecuencias de este accidente en mi salud por nuestra Iglesia, por los sacerdotes y las vocaciones, y por todos ustedes. Me asocio especialmente a los enfermos, ancianos y a los que sufren, y a los grupos de oración y de adoración, confiado en Jesús, médico de los cuerpos y de las almas, que nunca nos abandona”, agregó en la oportunidad.