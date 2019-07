“El 40 por ciento no quiere votar ni a Macri ni a Cristina”

El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, estimó ayer que “el 40 por ciento de los argentinos no quiere votar ni por Mauricio Macri ni por Cristina Kirchner”, y vaticinó que las próximas elecciones serán una disputa entre “tres tercios”.

“La polarización que se proclama en la sociedad es relativa. Cuando miramos las encuestas, vemos que el 40 por ciento de la gente no quiere votar ni a Macri ni a Cristina. Entonces podemos hablar de que tendremos una elección de tres tercios”, señaló Lavagna en declaraciones a FM Cielo de La Plata.

El economista reiteró que su espacio plantea “un camino del medio”, basado en “una propuesta republicana de defensa de la democracia y con justicia social”.

“Lo que importa cuando uno gobierna es tener una visión de conjunto, no se basa en apoyar una sola política de un espacio u otro”, remarcó.

Por último se refirió a la cuestión de las tarifas de los servicios públicos, momento en el que permitió advertir una propuesta.

Y afirmó que se debe llevar a cabo “un reordenamiento de todos los precios de la economía”.

“Entre esos precios a ordenar, está el de las tarifas cuyo nivel es hoy ya demasiado alto como para pensar que en el futuro haya que hacer nuevos ajustes fuertes. Hoy las boletas de los servicios están en un nivel que no requiere nuevos ajustes”, sentenció.