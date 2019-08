Operación 77: el Gobierno se lanza a intentar revertir el resultado de las Paso

El Gobierno provincial puso en marcha el “Operativo 77”, en referencia a los días de campaña que la restan para las elecciones del 27 de octubre. Apuestan a revertir el resultado de las Paso y sueñan con que Mauricio Macri haga lo mismo y alcance el balotaje.

La dirigencia política del oficialismo realizó ayer una fuerte autocrítica en una reunión que se concretó en el Club Regatas. El mitin fue solo para los capitalinos. No faltó nadie.

“Que quede claro que ellos no ganaron nada”, lanzó el gobernador Gustavo Valdés para intentar arengar a sus socios.

Lo primero que pidió Valdés fue “desinstalar el derrotismo” .

El mandatario pidió pasar a la acción. “Los resultados se pueden revertir, ya se hizo alguna vez, la historia marca que es posible. Pasó en Chaco, pasó con Scioli”, aseguró entusiasta el Gobernador.

El Gobierno provincial tanto como el Gobierno nacional apuesta (aunque por estas horas no parezca) lograr llegar al balotaje de noviembre.

En ECO+Juntos por el Cambio sostienen que es posible que la fórmula Fernández-Fernández pierda dos puntos de cara al 27 de octubre.

Aspiran a eso para poder achicar la ventaja de 15 puntos de las Paso y que el kirchnerismo no supere los 45 puntos.

El Gobierno entiende que es posible que el Frente de Todos baje dos puntos y que eso se puede lograr con más gente votando. “Ahora votó el 75 por ciento del padrón, en 2015 lo hizo el 81 por ciento, debemos apostar a eso”, dijo a El Litoral una alfil oficialista.

El objetivo es el balotaje. “Pero dependemos de que Macri nos ayude y evite discursos como el del domingo y lunes”, explicaron.

Valdés, en cambio, fue aún más profundo y le lanzó un claro mensaje a la dirigencia y militantes: “Acá se acabó el discurso de que soy de Ricardo, de Valdés o de Cuqui (Calvano). ¡Basta de eso!”

“Los 47 puntos de las Paso no equivalen al 45 de octubre”, gritó el mandatario.

“Vamos al balotaje a sabiendas que ellos llegaron a su techo y Cambiemos aún no”, agregó.

El Gobernador recordó además que en muchos circuitos de Capital se ganó por paliza.

“Es muy posible revertir los números. Hay que sostener la fuerza y renovar el impulso”, reiteró

La reunión en el Regatas sucedió a la que se realizó el martes con todos los socios de ECO+Juntos por el Cambio.

El Gobierno le pidió a los intendentes que se pongan a trabajar en la campaña, que muevan sus estructuras.

Entienden además que es inminente una reunión con el presidente Mauricio Macri donde se le exponga algunas cuestiones referidas a la campaña.

Del mitin participaron el intendente Eduardo Tassano, el vicegobernador Gustavo Valdés, diputados, concejales, ministros, secretarios y dirigentes capitalinos.