“La prioridad no puede ser pagar deuda, sino resolver el problema del salario”

El precandidato a presidente del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, visitó Corrientes en el marco de la campaña para las Primarias del 11 de agosto.

“El objetivo es hacer una buena elección de la izquierda, que nos permita a todos aquellos que queremos dar un mensaje de que no nos resignamos a que esta crisis la paguen las mayorías populares, crisis que no generamos, deuda que nos dicen que hay que pagar y que tampoco generamos, que no benefició a las mayorías populares”, dijo.

“Estamos en las Primarias y se intenta instalar una polarización, cuando en esta elección se definen candidatos”, denunció.

“En Corrientes charlamos con todos. Nos plantean la cuestión de salarios bajos, que no hay laburo, jubilaciones muy bajas y también el clientelismo político”, explicó.

“Nuestra propuesta es invertir prioridades. La prioridad no puede ser cómo pagamos la deuda a los especuladores, sino debe ser resolver el problema del salario, las jubilaciones, el empleo y la educación”, agregó el precandidato.