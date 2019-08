Macri recibirá a Valdés, mientras pulen los números por una compensación

“Para nosotros es un golpe significativo”

La corrida cambiaria “tiene su correlato en los costos prestacionales”, dijo ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini. En una primera evaluación del impacto de las medidas económicas anunciadas por la Casa Rosada, que implican reducción de reparto de coparticipación, el funcionario provincial expuso que el cálculo de las pérdidas alcanzaría los 1.200 millones de pesos hasta diciembre. Esto, de acuerdo con un informe del Consejo Federal de Impuestos (CFI). No obstante, señaló la importancia de continuar trabajando con Nación para intentar alcanzar un mecanismo de compensación, pedido que comenzó a germinar en las gobernaciones peronistas.

“Para nosotros es un golpe significativo, veníamos con los recursos absolutamente equilibrados, en función de eso la semana pasada se tomaron medidas salariales para empleados públicos. Esto implicará un reordenamiento puertas adentro, tratando de ajustar al máximo para continuar sosteniendo el equilibrio”, dijo el titular de la cartera económica. “Entiendo que el Gobierno nacional debe avanzar con algún mecanismo de compensación en Corrientes”, expresó el funcionario provincial.

Una de las preocupaciones es el derrame del reparto a los municipios. “No nos olvidemos de que el 19 por ciento va a los municipios”, señaló el titular del Ejecutivo. También preocupa cómo se reasignarán partidas, ya que podría impactar en la obra pública.

“Estamos analizando. Seguimos trabajando con el Gobierno nacional tratando de ver algún mecanismo de compensación”, insistió el titular del área de Hacienda. Mientras tanto, llevó tranquilidad al indicar que la deuda de Corrientes en dólares no es significativa, por lo cual, en ese sentido, no habría grandes inconvenientes. “La incidencia es muy baja. No nos perjudica, sí la inflación”, señaló.