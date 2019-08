La importancia de la matriculación para los profesionales económicos

Walter Ricardo Esquivel, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Cpce) de Corrientes, brindó una entrevista a El Litoral, en la que hizo hincapié en la importancia de la matriculación para los profesionales del área, tanto por obligación de acuerdo a la Ley 20.488, como por los beneficios que se obtienen al pertenecer al Consejo. De acuerdo a esta normativa, según explica Esquivel, “para ejercer la actividad profesional en Ciencias Económicas se deben cumplir con dos requisitos indispensables: poseer un título universitario que avale los estudios finalizados de las carreras afines y estar inscripto en la matrícula del Consejo correspondiente a la jurisdicción donde se ejerce la actividad”.

—¿Cuáles son las carreras de Ciencias Económicas?

—Las carreras tradicionales de las Ciencias Económicas son las de Contador Público, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Administración. Y también existen nuevas ofertas académicas vinculadas a las Ciencias Económicas como ser: Licenciaturas en Comercio Exterior, Finanzas, Relaciones Laborales, Administración Agraria y Economía Agropecuaria.

—¿Los profesionales que trabajan en relación de dependencia también deben matricularse?

—Todos los que ejerzan la actividad profesional deben estar matriculados, ya sea que lo hagan en forma independiente o en relación de dependencia; de manera pública o privada. Si trabajan en empresas u organismos públicos o privados y el trabajo que desarrollan o el cargo que ocupan tiene vinculación con el título profesional con el que cuentan, la matriculación es obligatoria.

—¿Cómo se manifiesta esa vinculación con el título profesional?

—Se considera uso del título a toda manifestación que permita atribuir capacidad para el ejercicio de la profesión, como ser el empleo de leyendas, chapas, tarjetas, avisos, sellos, difusión de cualquier termino, o palabras que referencien a la profesión.

—Quienes ejercen la actividad en algún poder del Estado, ¿también tienen que matricularse?

—Efectivamente, todos quienes desarrollen sus tareas en la administración pública, ya sea como personal de planta, asesores o funcionarios; que perciban por sus tareas un plus profesional, o utilicen leyendas o sellos que indique que posee un título en Ciencias Económicas. También comprende a aquellos que prestan servicios en el ámbito de la Justicia, y la aclaración vale porque ocurre que en determinados cargos se les solicita no desarrollar otras tareas por su función de “incompatibilidad”, pero eso no invalida el deber de matriculación, ya que dicha persona no puede ejercer otra actividad pero en el ámbito judicial sí ejerce la profesión.

— ¿Qué ocurre si ya está matriculado en otro consejo?

—La matriculación es obligatoria en todas las jurisdicciones donde se realice la actividad profesional. Puede ocurrir que un profesional preste servicios en varias provincias y entonces debe matricularse en cada una de ellas. También pasa en el ámbito público, donde funcionarios matriculados en otras provincias ejercen su actividad en Corrientes, y entonces tienen la obligación de matricularse en nuestra provincia.

—¿Qué beneficios tiene estar matriculado?

—Además de ser un requisito legal para ejercer la actividad, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes brinda beneficios a sus matriculados como ser: capacitación permanente, descuentos en comercios y servicios, participa citación en jornadas, congresos y eventos deportivos. También pueden recibir subsidios del Fondo Solidario de Alta Complejidad (Facpce).

—¿Cuáles son las sanciones por no estar matriculado?

—La ley impone penas de prisión de un mes a un año, además de las multas y demás sanciones que otras leyes establezcan.