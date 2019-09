Vecinos del barrio Piragine Niveyro, a la espera de la inauguración del nuevo Caps

Los habitantes de las 250 viviendas del barrio Piragine Niveyro se encuentran a la espera de la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) Nº 17 que fue construido por el Gobierno de la Provincia, y si bien las obras están terminadas, resta que comience a funcionar. Desde el Ministerio de Salud provincial explicaron anteriormente que la inauguración del centro asistencial sanitario se hará durante esta semana.

El nuevo Caps que se ubica en las 250 viviendas del barrio Piragine Niveyro, en las proximidades del aeropuerto capitalino que lleva el mismo nombre, contará con área de enfermería, farmacia, consultorios médicos y odontológicos, y atenderá de 7 a 19, abarcando una zona de la ciudad que actualmente no cuenta con centros sanitarios.

Desde la comisión vecinal del barrio Piragine Niveyro señalaron a El Litoral que están a la espera de novedades sobre la inauguración del Caps barrial, debido a que en los últimos tiempos no tuvieron información y desde hace rato se encuentran esperando la puesta en funcionamiento del centro de asistencia sanitaria. Los pobladores de las 250 viviendas se manifestaron entusiasmados por la flamante dependencia, ya que desde hace casi una década no contaban con una sala acorde a las necesidades de la comunidad.

Anteriormente, el ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardozo, había anticipado a El LItoral que esta semana se realizará la inauguración del Caps.