Colón, por penales, avanzó a los cuartos de final

Colón de Santa Fe venció anoche por penales, 4 a 3, a Atlético Tucumán luego de empatar 1 a 1 por los octavos de final de la Copa Argentina en un juego disputado en el estadio de Patronato de Paraná.

El arquero uruguayo Leonardo Burián se convirtió en figura al atajar el último penal de la tanda y darle la victoria al Sabalero, tras los goles de Damián Schmidt (C) y Javier Toledo (AT) en los 90 minutos.

Ortega, Celis, Bernardi y Esparza marcaron, aunque Díaz no pudo para Colón, mientras que Toledo, Heredia (ex Colón) y Gissi convirtieron y Acosta erró para Atlético Tucumán, antes de llegar al último penal.

El delantero Leandro Díaz se perfiló y trató de esquinar su disparo, pero Burián se estiró lo más que pudo hacia su palo derecho y despejó el tiro que, tras rebotar posteriormente en el poste, le dio el pase al equipo santafesino.

Colón espera al ganador del cruce entre Estudiantes de Caseros, de la Primera Nacional, y Real Pilar, de la Primera C, para conocer a su rival en los cuartos de final de la Copa Argentina.