Nuevo miércoles de acción para el básquetbol local

Esta noche se jugará la quinta fecha del certamen Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) en las categorías A y B.

Los partidos correspondientes a la división superior tendrán como escenario las canchas de Juventus y Alvear.

Por el ascenso, donde tendrá fecha libre Sagrado Corazón, jugarán en el estadio de Malvinas 1.536 Viviendas.

Para hoy

Cancha de Juventus

21.00 Unión Arroyito vs. Regatas Corrientes.

22.00 Juventus vs. San Martín.

Cancha de Alvear

21.00 Córdoba vs. El Tala.

22.00 Alvear vs. Colón.

Cancha de Malvinas

1.536 Viviendas

21.00 Sportivo Corrientes vs. Sagrado Corazón.

22.00 Malvinas 1.536 Viviendas vs. Pingüinos.