“Gamba tiene muchas ganas de jugar”

El director técnico de Rosario Central, Diego Cocca, expresó ayer que el delantero “Lucas Gamba está muy bien y casi no se perdió entrenamientos. Tengo una confianza muy grande porque está rápido, en base al trabajo de los kinesiólogos y los médicos y tiene muchas ganas de jugar el clásico”.

Cocca, no confirmó el equipo que afrontará el clásico rosarino ante Newell’s, pero dejó abierta la puerta para Gamba esté como mínimo en el banco de relevos.

El DT subrayó que “Lucas es un jugador en quien confiamos mucho, venía de hacer la pretemporada y con ritmo de partidos. No le molesta nada y por suerte lo pudimos recuperar, pero es una constante en mi forma de pensar: no voy a confirmar el equipo”.