Fernández aseguró que no se quejará de “la herencia”

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró ayer en Salta que no se quejará de “la herencia” que recibirá porque la conoce.

“No me voy a quejar de la herencia que voy a recibir porque la conozco”, afirmó el candidato del peronismo, en un mensaje con cuestionamientos diversos al Gobierno.

Fernández llegó por la tarde a Salta, donde estaba todo preparado para recibir a su compañera de fórmula, la senadora nacional Cristina Fernández, quien tenía programado presentar su libro “Sinceramente”, pero suspendió la actividad para viajar a Cuba, donde permanece con su hija Florencia Kirchner.

Asimismo, apuntó que “el día que nos unimos pusimos de pie al peronismo y a las fuerzas populares, fuimos a confrontar en democracia y ganamos nuestra primera batalla”, y agregó que llegó a Salta, “donde las primarias (para gobernador) todavía no han ocurrido, y la mayor alegría que tengo es ver a todo el peronismo unido”.

“El mayor pecado que podemos cometer es dividirnos”, dijo y remarcó: “Les propongo que de una vez por todas entendamos que debemos unir a la sociedad”.