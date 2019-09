Pichetto contra la emergencia

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, afirmó que “no tiene sentido” sancionar una ley de emergencia alimentaria porque la contención “está dada por toda la estructura social” del gobierno en cabeza de la ministra Carolina Stanley, que “se ocupa permanentemente”.

Las provincias, agregó, también “tienen que hacer una tarea de solidaridad con sectores carenciados”, pero se quejó de que la oposición quiera “dictar una ley de emergencia alimentaria masiva en la Argentina como si fuera Biafra”.

“Yo no discuto que hay problemas, pero tampoco falta la presencia del Estado, que está siempre, está ayudando con todo, pero dictar una emergencia alimentaria en todo el país no corresponde. Puede haber algunos bolsones, algunos sectores, espacios donde hay que hacer un trabajo con los estados provinciales. No creo que haya necesidad de una ley nacional. Los debates se llevan al extremo en la Argentina”.