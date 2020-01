Conmoción en Punta del Este por la agresión a un joven argentino

Un joven argentino sufrió fractura de mandíbula a raíz de un brutal golpe por la espalda durante una fiesta al aire libre, en Punta del Este. El agresor es un rugbier uruguayo que fue identificado gracias a los usuarios que viralizaron el video.

En el video registrado por uno de los testigos y difundido en redes sociales, se observa que ya es de día y que todos bailan al ritmo de la música electrónica hasta que, de repente, una pequeña discusión entre un grupo de chicos deriva inesperadamente en una pelea.

Un joven le da una trompada a otro por la espalda, golpe que impacta de lleno en la mandíbula.

El agredido tuvo que ser trasladado de urgencia a Buenos Aires y operado por una fractura en la mandíbula. El agresor sufrió un fuerte repudio en las redes sociales pero no fue detenido.

Las imágenes muestran cómo el agredido no tiene manera de defenderse del golpe, porque no ve venir al agresor.

Bernardi primero habla con un amigo y luego le anticipa a una chica lo que va a hacer, por lo que hay premeditación en el violento acto.

“Una sola” dice e inmediatamente golpea brutalmente a Iturrieta, quien cae inconsciente al piso.