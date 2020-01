En su primer mes, Alberto recibió a Valdés y pidió apoyo: Corrientes espera respuestas

El presidente Alberto Fernández celebró ayer su primer mes como presidente de la República Argentina. Apenas asumió, convocó a los gobernadores radicales, la comitiva estuvo encabezada por el mandatario correntino, Gustavo Valdés. Necesitaba apoyo para la aprobación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco Emergencia Económica. La obtuvo. Ahora Corrientes espera un guiño.

Antes, Valdés estuvo en el palco de gobernadores que asistieron a la jura y asunción de Fernández. Desde entonces, el Gobernador envió claro mensajes al nuevo gobierno: “Pedimos que Corrientes sea escuchada y que se respeten los derechos de los correntinos como hizo la administración anterior”.

Reclamó una representación correntina en Yacyretá. “En principio, que no nos corten lo que nos corresponde. Que respeten los derechos de los correntinos como lo hizo la administración anterior. No queremos puestos, pero sí tener una representación en la EBY donde nuestra postura sea oída”, insistió el mandatario.

Nada de eso ha ocurrido por el momento y el Presidente decidió visitar Chaco el miércoles, desde donde envió un mensaje al NEA: “La reparación histórica la merece todo el norte argentino”.

En cambio, el Gobernador correntino había pedido: “Tenemos que darle un changüí al Presidente para que trate de hallar el rumbo económico que no supimos encontrar nosotros”.

En ese sentido, ya había tenido un claro gesto antigrieta al reclamar a los legisladores de la oposición que den quorum para que asumieran 22 diputados nacionales del Frente de Todos, lo que destrabaría las discusiones para iniciar el tratamiento de la Ley de Emergencia.

El Presidente reconoció el gesto y agradeció a través de su cuenta de Twitter a los gobernadores radicales “por aportar sinceridad al debate político”.

“Nuestra sociedad reclama seriedad y diálogo para resolver los problemas. Debemos estar a la altura”, sostuvo y, además, retuiteó un mensaje de Valdés.

Los funcionarios provinciales esperan ser recibidos en Balcarce 50. El ministro de Obras y Servicio Públicos, Claudio Polich, confirmó que recién a fines de febrero mantendrá un primer encuentro con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para dar continuidad a la agenda de prioridades de obras provinciales y su financiamiento.

El que tuvo mejor suerte es el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, quien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunió con el ministro Katopodis.

En el encuentro, Ascúa y el ministro diagramaron y planificaron proyectos para Paso de los Libres y la provincia.

“Nos reunimos con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, con el fin de reactivar proyectos de obras para Paso de los Libres y la provincia. Tenemos la obligación de poner la Argentina de pie, con todos y para todos” declaró a medios el Intendente .

“Tenemos muchos proyectos en carpeta y ser recibidos por el ministro, es un gran avance para todos los libreños ya que es un primer paso para poder llevar adelante los mismos. Nosotros hemos ejecutado obra pública en nuestro Municipio, mayoritariamente, con fondos propios y poder contar con la posibilidad de obras que sean ejecutadas con apoyo y recursos de la Nación nos llena de esperanza para tener un futuro mejor, que es lo que merecen todos los libreños y el millón de correntinos”, enfatizó Ascúa.

Los funcionarios provinciales, en tanto, esperaban novedades sobre las obras que debe financiar la Nación y, además, de otros proyectos en carpeta.