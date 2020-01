Valdés vuelve mañana

El gobernador Gustavo Valdés regresará a Corrientes mañana. Se prevé que se muestre en sociedad y tal vez asista a la inauguración de la Fiesta Nacional del Chamamé. El mandatario buscará apurar gestiones ante el Gobierno nacional.

Entre las cuestiones de agenda del mandatario se destacan los posibles cambios en su equipo de trabajo, aunque se prevé que no habrá nuevos nombramientos al menos hasta marzo y para algunos cargos vacantes se repasa la lista de ex diputados que dejaron sus bancas el mes pasado.

Pero antes que eso, el Gobernador intentará apurar gestiones con el Gobierno nacional.

El mandatario ya había alzado la voz para reclamarle a la nueva gestión que se respete a los correntinos.

“Pedimos que Corrientes sea escuchada y que se respeten los derechos de los correntinos como hizo la administración anterior”, había dicho Valdés apenas asumió el presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, ese reclamo parece no haber sido aún escuchado, ya que los funcionarios provinciales aún esperan ser atendidos por sus pares nacionales.