Schulman y Olveira visitaron a ex edil goyano detenido y gestionan la llegada de un funcionario de la ONU para que investigue casos de “presos políticos”

El sacerdote Francisco “Paco” Olveira y el presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Ernesto Schulman, estuvieron el viernes y sábado recorriendo comisarías de Curuzú Cuatiá y Goya; en esta última localidad visitaron al ex edil Ariel Pereira y tras ratificar que lo consideran un preso político, anticiparon que gestionan la visita de un funcionario de Naciones Unidas para evaluar este y otros casos.

En este contexto, Schulman comentó que “ayer (viernes) estuvimos visitando la Comisaría Primera en Curuzú Cuatiá y hoy (sábado) a Ariel (Pereira) en Goya. Venimos a confirmar que también en Corrientes aplicó un plan de subordinación del Poder Judicial a los apetitos del Ejecutivo”, agregó y consideró que “es de nivel grotesco, ya que Ariel está condenado porque le pagaron 230 pesos por mes por un título, es un chiste. En un país donde endeudaron por 100.000 millones de dólares, donde fugaron medio país y se llevaron lingotes de dólares”, relató a Info Goya.

Además, sostuvo: “Está claro que a nadie le importa los 230 pesos, es una persecución política como las que vimos en Curuzú Cuatiá”.

Respecto a lo que plantean tanto desde la “Liga Argentina por los Derechos del Hombre” y los “Curas en Opción por los Pobres”, Schulman consideró que “hay que empezar por liberar a los presos políticos, seguir por reordenar, reorganizar, democratizar el poder judicial de una manera profunda, no se puede pensar en una sociedad donde no haya códigos”.

Por otro lado, señaló que “lo que vamos a hacer es difundirlo nacionalmente. Y estamos bastante entusiasmados con una visita acordada con el relator para la Independencia del Poder Judicial de las Naciones Unidas, Daniel García Sayán, que venga a la Argentina a hacer una investigación y vamos a proponer que visite Corrientes para realizar in situ una observación”.

Tanto en Curuzú como en Goya, Olveira y Schulman realizaron conferencias con organismos de derechos humanos y políticos.