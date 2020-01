Identificaron a los rugbiers que dieron el golpe mortal

Dos testigos reconocieron a Máximo Thomsen y Ciro Pertossi como los autores de la golpiza que mató a Fernando Báez Sosa, el sábado pasado a la madrugada a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Las identificaciones positivas se concretaron durante la primera jornada de una serie de ruedas de reconocimiento ordenadas por la fiscal Verónica Zamboni.

Los dos sospechosos señalados por los testigos coinciden con los dos imputados a los que la representante del Ministerio Público indagó como presuntos coautores del homicidio agravado por la alevosía del joven estudiante de Derecho.

Otros testigos que participaron de las ruedas de reconocimiento no lograron identificar a los imputados con la certeza que requiere el proceso.

La medida de prueba se extenderá hasta el lunes con la presencia de los otros ocho detenidos que, en principio fueron acusados de supuesta participación necesaria en el asesinato de Fernando.

El abogado Fernando Burlando, quien representa legalmente a los padres de Fernando, adelantó que “hubo resultados positivos: dos testigos reconocieron a Máximo Thomsen como quien fue la persona que golpeó a Fernando cuando estaba inconsciente”.

El letrado, además, reveló que la rueda de reconocimiento también dio “positivo para Enzo Comelli (acusado como partícipe necesario)”, como quien le propinó “el primer golpe”.

“Dadas las circunstancias y la calificación, es muy difícil establecer una graduación de pena porque la pena que se establece para esta clase de delitos es solamente la de prisión perpetua. Si bien se podrá diferenciar qué actividad tuvo cada uno, creo que todos, por lo menos hasta el momento, son responsables”, comentó a TN.

En total, este jueves fueron llamados tres testigos. Los amigos de la víctima estuvieron separados de un vidrio espejado a través del cual vieron a los cuatro rugbiers, pero no al revés, con la intención de poder individualizar qué fue lo que hizo cada uno de acusados durante la golpiza mortal. Los imputados pasaron individualmente, pero acompañados de tres personas más que no tienen que ver con el caso aunque poseen características físicas similares.

Pericia clave

La Policía de Tierra del Fuego identificó el “modelo y tipo” de calzado con el que patearon en la cabeza a Fernando en Villa Gesell, a partir de una impronta que quedó marcada en la cara de la víctima, informó ayer esa fuerza de seguridad que cuenta con una base de datos con más de 10.000 modelos de zapatos y zapatillas.

“Como siempre ocurre en estos casos, nos pasaron una imagen de un rastro, y nosotros determinamos a qué modelo y tipo corresponde. Fue una colaboración interinstitucional de rutina”, explicó a Télam el subjefe de la policía fueguina, comisario inspector Oscar Alfredo Barrios Kogan.

Marcha por la muerte de Fernando

Vecinos y familiares de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado por los rugbiers de Zárate en Villa Gesell, se juntaron ayer en la puerta de la casa para pedir justicia y una condena ejemplar para los 10 chicos de entre 19 y 21 años que fueron imputados por el homicidio, y que están detenidos.

En el inicio de la concentración se rezó un Padre nuestro en voz alta y luego, en forma inmediata, se pidió “Justicia” y “Perpetua” para los asesinos. Los aplausos y los gritos de bronca se entremezclaron en un reclamo donde era palpable el dolor de aquellos que conocieron al joven que fue asesinado.