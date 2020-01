Comedores solicitan donación de insumos para continuar con sus acciones

Los comedores de la ciudad no cerraron sus puertas durante las vacaciones, sino que intensificaron sus acciones solidarias y algunos solicitan ayuda para continuar con sus actividades. Este es el caso del comedor Niño Feliz del barrio La Tosquera, desde donde Elsa Saucedo comentó hace unos días a El Litoral: “Los comedores de la zona no dan abasto porque la necesidad es muy grande por varios motivos. Los chicos dejaron de comer en las escuelas, la situación económica cada vez está más difícil y en nuestro barrio por la bajada del río los pescadores se vieron muy afectados. Todo eso genera una gran necesidad y a nosotros no nos alcanzan los insumos como antes”.

Necesitan alimentos no perecederos, y además debido a que sufrieron el robo de una olla, solicitan colaboración de la población.

Todos aquellos que puedan colaborar, sea con alimentos o con una olla para el comedor, deberán comunicarse al teléfono: 3794-540108. “Hace un mes robaron la olla de cien litros que teníamos, ahora estamos usando prestadas para hacer la leche”, manifestó Saucedo.