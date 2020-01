Un diputado de ELI se llevó el récord de proyectos de ley presentados en 2019

El diputado de Encuentro Liberal (ELI), Horacio Pozo, batió el récord de proyectos de ley presentados durante las 22 sesiones ordinarias de 2019. Fueron 24 iniciativas de su autoría. Superó por una expediente a la peronista Alicia Locatelli, quien se quedó con el segundo lugar, al presentar 23. La tercera fue otra legisladora, Albana Rotella Cañete del Partido Popular, con 19.

Durante todo el año ordinario se presentaron en total 163 proyectos de ley por 26 diputados. Es decir que cuatro legisladores no elevaron ninguna iniciativa de ley.

Además de los 30 legisladores de la Cámara baja, 29 elevaron 155 expedientes de resolución, de las cuales se aprobaron 76.

En tanto, se presentaron 372 declaraciones a lo largo de las 22 sesiones ordinarias.

En cuanto a los proyectos de ley, al tridente de legisladores que más iniciativas presentaron le siguen: Javier Sáez, con 18 (en 2018 había presentado 19 proyectos de ley); Diego Pellegrini, con 14 (en 2018 no había presentado ningún proyecto de ley); Ana Pereyra, con 12, y Ariel Báez, con 11.

En el ranking la posición del medio la ocupan los legisladores Ernesto Meixner (PJ), con 6 proyectos; Lucia Centurión (ELI), con 5; Marcelo Chaín (Unidos por Corrientes), con 4.

Entre los legisladores que menos proyectos de ley presentaron se destacan los radicales Manuel Aguirre, y Héctor López, con 3; Analía Bestard (Proyecto Corrientes), con 3; Geraldine Calvi (UCR), Pedro Cassani (ELI), Anibal Godoy (Acción por Corrientes), Eduardo Vischi (UCR) y César Acevedo (PJ), cada uno con dos iniciativas.

En el anteúltimo lugar se ubican con apenas un proyecto de ley presentados: los peronistas Martín Barrionuevo, Marcos Bassi, Ceferino Yardín y los oficialistas Jorge Molina, Maria Eugenia Manccini, Oscar García, Magno Ramírez y Dario Bottero que sustituyó por tres meses a Adán Gaya.

Los diputados que no presentaron ningún proyecto de ley fueron los peronistas José Mórtola, Félix Pacayut, Maria Giraud y José Fernández Affur (ELI)

Resoluciones

En las iniciativas de este tipo ocupa el primer lugar una mujer, Alicia Locatelli con 17 iniciativas, seguida por 2 legisladoras, Ana Pereyra y Albana Rotella Cañete con 14 iniciativas cada una.

El tercer lugar es para el diputado Javier Sáez del Partido Popular, que en 2018 logró el segundo puesto entre los legisladores con más iniciativas de ley, superado sólo por la peronista Alicia Locatelli, quien también mantuvo su performance y logró ocupar los primeros lugares también este año.

El ranking 2018

El año pasado una diputada de la oposición fue la que más proyectos de ley presentó durante las 28 sesiones ordinarias: la ex intendenta de Curuzú Cuatiá, Alicia Locatelli. La legisladora presentó 55 iniciativas.

El podio lo completaron en aquella oportunidad, con bastante diferencia, el diputado Javier Sáez, del Partido Popular con 19, y su compañera de banca Albana Rotela Cañete, con 18.

De los 30 legisladores que tiene la Cámara de Diputados, 29 presentaron al menos un proyecto de ley.

El chamamecero Ariel “Alonsito” Báez logró presentar cinco proyectos de ley superando, incluso, a legisladores que transitan su segundo mandato.

El ranking de los legisladores con peor performance lo integraron Ramírez Magno, del Partido Nuevo, quien sólo elevó una iniciativa, siempre referiéndose a leyes y lo hizo recién en la sesión ordinaria 26.

Pero Lucia Centurión, de Encuentro Liberal, lo superó ya que también apenas presentó un proyecto de ley y lo hizo en la última sesión del año.

El podio lo completaron la peronista María Giraud Cabral, con apenas 1 proyecto de ley. La santotomeña concluyó su mandato en 2019 sin proyectos de ley.