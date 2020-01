Dengue: previenen a los afectados de años anteriores y a los viajeros

En el marco del Plan Provincial de Lucha contra el Dengue 2020, trabajo que se realiza entre la Provincia y municipios, realizaron en la mañana de ayer tareas de prevención en la terminal y por la tarde recorrieron la peatonal Junín. Las personas a cargo de estas actividades comentaron a El Litoral que este año habrá más salida a terreno y que ya desarrollaron tareas de prevención como dialogar con personas que tuvieron dengue años anteriores para prevenir contraer un serotipo más grave, pulverizar maletas de viajeros y recorrer los barrios para lograr el descacharrado con el objetivo de eliminar los criaderos de mosquitos.

A la vez, recordaron las recomendaciones que se deben tener ante una situación epidemiológica alarmante en países y provincias vecinas. En este sentido, pidieron que los que viajan a zonas endémicas se coloquen repelente cada dos horas y también sobre la ropa, además de controlar que no haya mosquitos en la habitación del hotel o del lugar donde se alojen.

“Tenemos una situación epidemiológica bastante alarmante en lugares como Encarnación y Misiones, además de Brasil, por eso estamos trabajando mucho en cuanto a la prevención. Estuvimos capacitando en las delegaciones hablando sobre todo del descacharrado. En el barrio donde se presentó el caso ya hubo bloqueo y control de febriles. También estamos yendo a las playas y otros espacios comunes”, dijo a El Litoral la doctora Claudia Campias, quien estuvo a cargo del área de Epidemiología cuando hubo el brote en la provincia en el año 2016 (más de 280 casos) y quien ayer acompañó al equipo de Salud Pública.

Respecto a los controles que se están realizando en conjunto con el Municipio, comentó que también están trabajando en los ingresos a la ciudad y recordó el uso del repelente y la vacuna contra la fiebre amarilla en caso de viajar a Brasil.

“Nos preocupa el desembarco del DEN-4 y por eso visitamos a las personas que ya tuvieron dengue en años anteriores para pedir que tengan mayor cuidado. También debemos saber que se puede presentar dengue asintomático; es decir, una persona pudo haber tenido la enfermedad y no haber presentado los síntomas y hoy puede que se presente esta infección en forma grave”, comentó Campias a este medio.

En la peatonal Junín, también, un grupo de agentes sanitarios municipales encabezó una campaña de prevención. La tarea de este equipo, junto con Provincia, es dar información sobre la forma de protegerse ante el dengue no sólo con el uso del repelente, sino también eliminando todo recipiente que pueda estar en la casa y servir como criadero de mosquitos.

“Esta ya es la segunda caminata que estamos realizando en la peatonal Junín donde entregamos folletos que informan sobre los cuidados que deben tener. En los barrios se hace el mismo trabajo. Además, esta mañana estuvimos en la terminal de ómnibus donde, además de conversar con los viajeros, ofrecimos a los que llegaban de zonas endémicas pulverizar las maletas, algunos no quisieron, pero en general hay buena recepción de la gente”, dijo a este diario Emilse Giménez Azula, directora de Agentes Sanitarios de la Municipalidad de Corrientes.

En cuanto a la tarea en los barrios, remarcó que falta trabajar más en el descacharrado con los vecinos ya que se advierten muchos recipientes que no son desechables y que pueden servir como criaderos de mosquitos.