Fundación Sí busca voluntarios para asistir en su residencia universitaria

Desde la Fundación Sí Corrientes se encuentran convocando a los interesados en participar como voluntarios en la residencia universitaria que la organización administra en la ciudad. Se trata de un espacio en el que unos 50 jóvenes del interior de la provincia y de otras jurisdicciones se hospedarán durante el año de manera gratuita, debido a que no cuentan con los recursos suficientes para costearse la estadía y el estudio en la ciudad.

Los voluntarios podrán colaborar no solamente en lo que respecta al ámbito educativo, con ayuda sobre alguna área que sea del conocimiento de los mismos, sino que también hay otras tareas operativas como la limpieza y el mantenimiento del inmueble, o la comida para las personas alojadas. Según informaron desde la ONG, los interesados pueden contactarse con el grupo mediante sus redes sociales: Instagram @sictes, Facebook “Fundación Si Corrientes” y correo electrónico corrientes@fundacionsi.org.ar.

La residencia universitaria en Corrientes de la Fundación Sí recibía desde esta semana a algunos de los 24 nuevos huéspedes que fueron seleccionados a fines del año pasado. Se trata de chicos y chicas del interior de la provincia, y también de jurisdicciones como Chaco, Santiago del Estero y Mendoza, que se postularon para residir en la casa que la organización construyó para ayudar a alojar a los estudiantes que no cuentan con los recursos para alquilar.