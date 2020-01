Ioscor: piden tolerancia por el nuevo sistema y la feria

En el Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor) se encuentran trabajando con un nuevo sistema desde el jueves pasado, con el que se pretende agilizar los trámites, incorporando la base de datos a una red que será compartida con el sistema de salud de la provincia. Esto, sumado a que en el organismo se encuentran con horario reducido por feria administrativa, provocó algunas demoras en la atención al público, con las consecuentes quejas de algunos de los afiliados.

El Litoral publicó el martes pasado la queja de uno de los usuarios de la obra social, quien aseguró que estaba teniendo demoras para recibir las órdenes de farmacología. El hombre necesita medicamentos para personas con discapacidad, los cuales estuvo recibiendo sin inconvenientes, hasta estos últimos días.

Consultado al respecto, el gerente del Ioscor, Manuel Vega, afirmó ayer a este medio que no existen inconvenientes en general con respecto a la distribución de las órdenes, ni de otra índole en el marco de la labor que realizan en la entidad. Sin embargo, aclaró que podrían existir demoras u obstáculos en la atención de los afiliados, debido a dos razones: la implementación de un nuevo sistema digital desde el jueves pasado, que está en modo de prueba; y el trabajo en horario reducido a causa de la feria administrativa.

“Desde el 2 de enero incorporamos un sistema más moderno, que lo estamos probando, y con el que se podrá trabajar en red con los médicos, de manera de que el usuario no tenga que hacer filas por una orden, ya que el propio doctor podrá solicitarla desde su consultorio”, aseguró Vega. Además, destacó que con la nueva modalidad se podrán establecer comprobantes para ser exhibidos en los teléfonos celulares.

En ese sentido, estimó que, en el caso de que esta forma de trabajo prospere, podría comenzar a aplicarse formalmente a partir de marzo de este año. “Servirá también como una mejora en el control del expendio de medicamentos”, añadió.

Asimismo, el gerente del organismo argumentó que “estamos de feria, con trabajadores de vacaciones y en horario reducido, atendemos hasta el mediodía (NdR: de 7 a 13 en el edificio ubicado por San Juan al 1060). “Las filas de personas que tenemos son lógicas por todo esto, y no son mayores a las que hay en el Banco o en los cajeros. La gente tiene que entender esta situación, estamos trabajando y lograremos una mejoría más adelante”, sostuvo.

Por último, aseveró que no recibió quejas de manera formal respecto al funcionamiento del Ioscor en materia de atención al público, pero aclaró que, en el caso de suscitarse algún inconveniente, “los afiliados deben recurrir al personal jerárquico” para notificar la situación.