Alcoholizado y con un permiso vencido quiso ingresar a la playa, pero fue detenido

Un hombre que se encontraba alcoholizado fue detenido ayer cuando intentó ingresar a la playa Arazaty de la capital correntina. Tenía un permiso vencido y al impedírsele la entrada, comenzó a insultar a los efectivos de la Guardia Urbana. Quiso retirarse en una camioneta oficial de la Dpec (en la cual había llegado), pero personal de Tránsito le realizó el test de alcoholemia y al dar positivo, fue demorado y el vehículo remolcado por la grúa municipal.

En diálogo con El Litoral, uno de los efectivos de la Guardia Urbana que participó del episodio indicó que “llegó en un estado de ebriedad muy importante, por este motivo ya no se le permitió el ingreso. De igual manera le pedimos el permiso y tampoco lo tenía. Después sacó uno que estaba vencido. En ese momento comenzó a insultar diciendo que nos creíamos ‘dueños de la playa’ y otras barbaridades por lo que se acercó más personal de la guardia para intentar calmarlo”. En este sentido agregó que “luego como vio que no iba a poder ingresar, cruzó la calle y se subió a una camioneta de la Dpec en la que había llegado, pero personal de la dirección de Tránsito no le permitió retirarse. Le hicieron el test, dio positivo y la grúa se llevó la camioneta”, relató.

(AB)