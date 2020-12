Un diputado del PRO fue procesado en una causa por violencia de género

En el marco de una causa por violencia de género, la Justicia de San Juan procesó por lesiones leves agravadas por el vínculo al diputado nacional del PRO Eduardo Cáceres, acusado de golpear a su ex pareja, la dirigente también del PRO Gimena Martinazzo.

Así lo resolvió el juez Federico Rodríguez, del Cuarto Juzgado Correccional, en una resolución de primera instancia que, según adelantó el propio Cárceres, será apelado por la defensa. El fallo no contempla la prisión preventiva e impone un embargo por 250.000 pesos sobre los bienes del legislador sanjuanino.

El caso comenzó a investigarse a partir de la denuncia radicada el 25 de noviembre pasado, dos días después de la presunta agresión. Desde ese momento, comenzó la instrucción que este miércoles concluyó con el primer dictamen.

Entre sus pruebas, Martinazzo presentó capturas de los mensajes de texto que recibía de parte de su ex pareja. A eso se le sumó el informe psicológico de ambos implicados y las pericias del médico legista interviniente.

Desde que realizó la denuncia, la dirigente del PRO afirmó que al diputado sanjuanino no colaboró demasiado con la investigación judicial. “No fue al médico legista para que lo revisen, no dio su celular, recusó al fiscal y al último momento ofreció el aparato. Ganó al menos unos diez días, tiempo suficiente para borrar los mensajes comprometedores”, dijo.

Cáceres está ahora de licencia por 60 días, tras un pedido que él mismo hizo a la Cámara de Diputados. En esa misma sesión virtual, celebrada el lunes 30 de noviembre, también se aprobó el desafuero que solicitó para ponerse a disposición de la Justicia.

Tras el dictamen del juez Rodríguez, Martinazzo subrayó que “las pericias que me hicieron fueron correctas y, por la decisión del juez, me respaldaron”. La dirigente dijo que esto “es una pequeña victoria, una alegría”, aunque sostuvo que “es recién el inicio de todo”. También contó cómo recibió la noticia del procesamiento: “Lloré abrazada con mi hija. Teníamos muchas dudas por el poder que este hombre tenía, pero cuando vas con la verdad, no hay manera”.

Por su parte, Cáceres se expresó en las redes sociales. A través de un escrito en Facebook, remarcó que pidió que le quitaran los fueros (esto no es posible, los fueros no son individuales de cada legislador) y licencia como diputado, cuestionó al juez porque “no hizo lugar a pruebas ofrecidas por mi defensa” y lamentó que el magistrado “no haya tenido el valor de ir a fondo con la verdad”.

Tras enumerar una serie de pruebas presentadas por la defensa, dijo que confía “en que la verdad se descubrirá” en las siguientes etapas de la investigación.

