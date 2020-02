Esperanza lejana

Por José Ceschi

¡Buen día! “La esperanza es al hombre lo que la cuerda al reloj: sin ella se detendría”. Desde luego, este pensamiento anónimo fue escrito cuando los relojes eran sólo de cuerda; pero el mensaje de fondo sigue teniendo permanente valor. Hay muchos modos de concebir la esperanza. Uno de ellos consiste en anticiparse a los hechos cuando aún están lejanos. En su librito “Remansos... para seguir andando”, René Trossero nos introduce bellamente al tema cuando escribe:

“Si sólo esperas el sol cuando se acerca la aurora, no tienes esperanza para esperar desde el ocaso... Y la esperanza es una lámpara que, como nunca, debes tener al alcance de tu mano, cuando la noche es más oscura...

Si sólo esperas llegar al agua cuando divisas las palmeras del oasis, no tienes esperanza para sostener tu largo caminar en el desierto...

Si sólo esperas los retoños al llegar la primavera, no tienes esperanza para esperar desde el otoño...

Si sólo esperas la vida cuando se anuncia un nacimiento, no tienes esperanza para esperar ante la muerte...

Y todas tus esperanzas son esperas ilusorias, espejismos engañosos, mientras no tengas la esperanza de vivir, después de haberte muerto. Los hombres esperanzados son los remeros de la humanidad, e impiden que la barca derive sin rumbo y sin puerto, o se hunda rendida bajo el oleaje del pesimismo. Cuando se acaba el tiempo de las ilusiones inmaduras, comienza el tiempo de la esperanza madura. Toda la vida es un largo desafío para que aprendas a esperar.

Cuando veas una flor que se marchita, sueña con el fruto y la semilla. Cuando el agua te abandone, alejándose hecha nube, sueña y regocíjate esperando la lluvia y el rocío. Cuando veas emigrar las golondrinas, sueña con verlas retornar multiplicadas. Cuando el invierno desnude tu jardín, sueña que lo verás vestido de colores cuando sea primavera...

Nadie te quitará la alegría que viviste esperando lo bueno que nunca sucedió, y nadie te liberará de la tristeza que sufriste mientras esperaste lo malo que nunca aconteció”.