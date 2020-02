El Rosgan arrancó su calendario 2020 con una demanda firme por los terneros

El Rosgan inició su calendario de remates televisados de este 2020 con una oferta de más de 17 mil cabezas, que se vendieron entre el miércoles y jueves pasados, desde el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario, con transmisión por Canal Rural. Una plaza firme para las categorías de invernada, sobre todo los terneros, novillos y novillitos, y con una vaca de invernada que comienza a recibir los coletazos del contexto chino.

Desde el inicio del primer remate del año en el Rosgan, se notó en el recinto de operaciones que había un gran interés en el sector por conocer cómo arrancarían los precios de invernada y cría en este inicio de año. Productores, compradores, consignatarios que no están en el mercado, funcionarios de la Bolsa e incluso ex funcionarios nacionales asistieron el miércoles para ver este inicio de remates que dejó satisfechos a muchos.

Lo destacado del mercado fue sin duda el comportamiento del ternero, que logró llegar a un promedio de $101,06, teniendo en cuenta que en diciembre había sido de $96,19.

“Creo que el ternero macho anduvo muy bien, si bien arrancó un poco trabajado en los primeros lotes, cuando comenzó a aparecer hacienda del Litoral la demanda se puso más firme”, comentó Federico Galdames, socio-gerente de la firma Reggi y Compañía SRL, socia fundadora del Rosgan.

Asimismo, el referente de la empresa curuzucuateña consideró que “también el novillo y novillito anduvieron muy bien; y particularmente la categoría de terneros macho y hembra”. Continuando con su análisis, Galdames analizó el comportamiento de la vaca de invernada, que no tuvo la demanda que venía mostrando hasta fines del año pasado. “Seguramente el contexto internacional y sobre todo lo que está pasando en China repercute en esta categoría”, señaló el consignatario.

Por su parte, Raúl Milano, director ejecutivo del Rosgan, también analizó el desarrollo del primer remate del año en el mercado. “Hubo una gran demanda por el ternero, ofertamos más de 4.700 cabezas de esa categoría que fueron muy buscadas por el invernador tradicional que no miró si estaba pagando un peso más sino que priorizó tener el animal en su corral, evaluó que en la Argentina de hoy lo fundamental es estar armado para lo que viene”, destacó el ejecutivo de Rosgan.

En este aspecto, Milano también consideró que “el feedlotero también estuvo presente en los terneros machos, pero está más limitado para pagar estos valores en este momento”. En lo que respecta a los lotes mixtos de terneros y terneras, el director ejecutivo del Rosgan sostuvo que “la brecha respecto de los remates anteriores no fue importante, pero lo que sí se destaca es que en este segmento trabajó más el feedlotero, que mira que el mercado de Liniers se va tonificando poco a poco y se anima a llenar sus corrales”.

Milano también se refirió a la vaca de invernada, donde se dio una merma en la demanda, que está directamente ligada a la situación actual de China, que comenzó con una baja en sus compras en noviembre y diciembre y que ahora atraviesa el coronavirus que pone una gran preocupación en cómo serán sus importaciones en el 2020. “China tiene importantes claroscuros en este momento, nadie sabe cómo sigue y eso se notó en nuestro remate con la baja demanda que tuvo la vaca de invernada, que el año pasado había sido la vedette”, suma el director de Rosgan.