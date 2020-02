La muerte de un mochilero generó polémica en Misiones

La muerte de un joven mochilero que sufrió una brutal caída en el Salto Mariposa, en Puerto Iguazú, reavivó la polémica por la falta de medidas de seguridad en algunas cascadas que están fuera del Parque Nacional Iguazú, pero que son visitadas asiduamente por los turistas. Este es el segundo accidente fatal que ocurre en sólo tres meses.

La última víctima fue identificada como Yago Pablo Minervino, un profesor de educación física de 30 años domiciliado en Parque Patricios. El joven había llegado a la ciudad de las Cataratas como mochilero y el domingo en horas de la siesta bajó al salto, que está en inmediaciones del Hito Tres Fronteras, donde confluyen los ríos Paraná e Iguazú.

A través de diferentes aplicaciones y hasta por recomendación de algunos comerciantes asentados en la zona, muchos turistas deciden bajar por el barranco casi 100 metros para visitar el Salto Mariposa, que se halla en un predio municipal y no cuenta con las más mínimas medidas de seguridad.

El sendero no cuenta con pasamanos ni escalinatas que faciliten el descenso y ascenso. La humedad que reina en esa zona cubierta de densa vegetación lo convierte muchas veces en una trampa mortal. Las piedras mojadas derivan en resbalones y caídas que en algunas oportunidades no pasan de un susto y algún magullón, pero en otros casos el impacto es de mayor magnitud y los turistas terminan internados.

Es lo que pasó el domingo pasado con Minervino. El joven porteño cayó sobre las piedras con tal fuerza que sufrió fractura de cadera y columna, además de un severo traumatismo de cráneo que le terminó costando la vida, pese a la atención del los médicos del sector de terapia intensiva del Hospital Samic “Doctora Marta Schwartz”.

Durante más de dos años recorrió todo Sudamérica y llegó hasta México en su bicicleta, a la que bautizó con el nombre de “Libertad” por recomendación de una amiga. Hincha fanático del Globo, Yago había emprendido una nueva aventura y esta vez era a Misiones. En su periplo por América había sufrido robos y situaciones de peligro extremo. Hacía poco más de un año había finalizado su último gran viaje que le permitió cosechar cientos de amigos en todos los países donde estuvo.

La muerte de Minervino se suma a la de Facundo de Lara, un cordobés de 23 años, que sufrió un accidente similar en el mismo salto y falleció unas horas más tarde. A principios de este mes fue una mujer chaqueña la que cayó, pero sólo tuvo algunos golpes y recibió atención médica ambulatoria.

Pero no es el único lugar que representa un gran peligro para los turistas que llegan a Puerto Iguazú en busca de la selva y naturaleza virgen. El Salto del Turista, en la zona de las 2000 Hectáreas, es otro de los sitios que concitan la atención de los viajeros. La cascada está en el límite de la Reserva Natural Militar “Puerto Península”, sólo algunos sectores tienen precarias escalinatas y pasamanos hechos con cables metálicos, pero el último tramo del sendero carece de medidas básicas de seguridad.

En ninguno de los lugares existen carteles que indiquen el riesgo que implica transitar esos senderos, que son una invitación a la aventura pero con un altísimo riesgo de sufrir consecuencias físicas.