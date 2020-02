Scocco reemplazaría a Santos Borré el sábado

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ensayó con Ignacio Scocco en la delantera en lugar del suspendido Rafael Borré de cara al partido frente a Defensa y Justicia del sábado a la 19.40 por la anteúltima fecha de la Superliga Argentina de fútbol.

En una práctica a puertas cerradas y frente a la reserva, el Muñeco trabajó con Franco Armani, Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Scocco y Matías Suárez.

En el ensayo también jugaron el juvenil Julián Álvarez que ingresó por Scocco, quien luego volvió a reingresar en lugar de Suárez, por lo que de no surgir novedades se va perfilando el equipo que podría salir campeón si Boca no gana el viernes y River suma puntos frente al Halcón de Varela.

El chileno Paulo Díaz será titular pues ya se recuperó de la molestia muscular que tuvo ante Estudiantes de La Plata, cuando tuvo que dejar el equipo en el segundo tiempo.

Mientras tanto, el zaguero Lucas Martínez Quarta sigue con tareas diferenciadas por la lesión que padece en el aductor derecho.

De concretarse el ingreso de Scocco sería su primera titularidad en el 2020, ya que la última vez fue en la final de la Copa Argentina cuando anotó un gol en el 3-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el último partido del año pasado.

Por otro lado, en rueda de prensa, el volante a Ignacio Fernández dijo: “La cabeza está puesta en Defensa y luego se verá qué sucede, hay que pensar en nuestro juego y ojalá se pueda dar con nuestra gente, pero debemos pensar en lo que viene”.

Al ser consultado sobre el comienzo del equipo este año, Nacho destacó: “Tuvimos la suerte de que empezamos jugando y ganando y en este arranque hubo un partido por semana y eso ayuda porque podés recuperarte, algo que antes no había pasado, faltan dos pasos más y depende de nosotros”.

Además, al hablar sobre sus cuatro tarjetas amarillas confesó: “No podemos salir pensando que tenemos 4 amarillas, quizá se habló mucho por la patada de Matías Suárez, pero hay que entrar tranquilos porque si pensás en eso de las tarjetas y los árbitros podés perjudicar al equipo”.

Finalmente, Armani rescató: “Está claro que solo con el talento no te alcanza, por eso a esos equipos que juega y te pelean los debemos superar en lo físico. Tenemos esa posibilidad de jugar de otra manera porque es un equipo de jugadores aguerridos, con carácter, que luchan y van al frente”, completó.