Coronavirus: por precaución aislaron a una mujer y siguen los controles en el paso fronterizo

Ante la aparición de casos sospechosos de coronavirus en la región, en las ciudades correntinas que limitan con otros países están en alerta e implementan medidas fijadas por el Ministerio de Salud Pública de Nación.

Una mujer de Ituzaingó que días atrás regresó de Italia, está aislada y esperan los resultados de los análisis para determinar si está o no afectada. Autoridades piden no perder la calma, pero sí informar a profesionales de la salud en caso de tener algún síntoma o de haber estado en un lugar con damnificados.

“En el hospital, esta mañana (ayer), se presentó una mujer de 52 años que manifestó que hace cuatro o cinco días regresó de Italia. Y si bien no tenía ningún síntoma compatible con coronavirus, tal como se está solicitando, vino a informar que estuvo en un lugar donde hay circulación del virus”, expresaron desde el área de Salud local al ser consultados por El Litoral.

Tras lo cual precisaron que “se le sacó la muestra y se envió para que se realice el análisis correspondiente”.

En este contexto, estimaron que los resultados podrían estar en 24 o 48 horas.

No obstante, según lo informado por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, ayer se conformó el Comité de Crisis para Coronavirus cuyo objetivo es precisamente actuar en forma inmediata ante cualquier caso sospechoso.

Frontera

Consultado por la situación en el paso fronterizo Ayolas (Paraguay)-Ituzaingó, el intendente Eduardo Burna indicó a El Litoral que “ayer (por el lunes) mantuvimos una reunión con Gendarmería Nacional, quienes son los encargados de aplicar el protocolo que establece la Nación para este tipo de casos”.

Seguidamente comentó que como el tránsito terrestre entre ambas ciudades sólo está habilitado durante 10 horas por día, “cualquier caso sospechoso que pueda aparecer, será derivado al Hospital Ricardo Billinghurst para que actúe el médico de turno, se hagan los análisis correspondientes y se proceda al aislamiento de la persona en caso de ser necesario”.

Cabe recordar que en otras poblaciones fronterizas de Corrientes, también se están implementando controles. Tal como informó El Litoral, en el caso de Santo Tomé - São Borja existe una guardia médica pasiva con dos profesionales provistos por Gendarmería Nacional.

Consultado ayer por la situación, el titular de Defensa Civil e integrante de la Comisión de Enfermedades Emergentes de Santo Tomé, Silvio Osorio, indicó a este diario que en el paso fronterizo no se registraron casos sospechosos. No obstante, sigue vigente el protocolo establecido semanas atrás junto con las autoridades sanitarias del vecino país.