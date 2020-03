Terrile explicó los alcances en el deporte del decreto provincial

El Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, explicó acerca de los alcances en el ámbito deportivo del decreto 507/2020 suscripto por el gobernador, Gustavo Valdés, a través del cual se suspenden las actividades que impliquen aglomeración de público debido al brote de dengue y de coronavirus.

“Hay una suspensión de todas las competencias deportivas de índole provincial a desarrollarse dentro de los departamentos que abarca el decreto: Capital, San Luis, Empedrado, Itatí, Itá Ibaté, Ituzaingó, Paso de la Patria, Ramada Paso y San Cosme”, expresó ayer en comunicación con el programa La Red Deportiva de radio La Red Corrientes (107.1Mhz).

En lo que respecta a torneos nacionales hemos pedido la consideración, ya que no tenemos injerencia, que vean la posibilidad de suspenderlos, como el torneo de hockey que se iba a desarrollar en Aranduroga y Taraguy (ver pág 29). Si no es así, lo deberán hacer a puertas cerradas”, apuntó.

La medida tiene que ver con cualquier tipo de espectáculo convocante. En tal sentido adelantó que “la Liga Correntina está levantada; hablé con el presidente y lo van a suspender por 15 días. Hablé con el intendente Eduardo Tassano, que es muy allegado al básquet, para que dialogue con las autoridades nacionales para ver cómo se hacen los partidos porque los que se jueguen en Corrientes (San Martín y Regatas) van a ser a puertas cerradas”.

El funcionario también hizo mención al “Regional de Rugby que se juega en una de las zonas más críticas (por el dengue) como es Santa Ana. Pedimos que se levante el torneo. Ahora, son competencias Regionales donde dependen de otros y donde el decreto provincial no tiene injerencia, pero al estar en territorio correntino, de llevarlo adelante lo van a tener que hacer a puertas cerradas”, agregando que “no van a tener prestación de seguridad porque el decreto es claro”.

Terrile agregó que también se encuentra “en contacto con la mesa nacional del deporte. Misiones tiene un decreto similar, Chaco estaba viendo algo también. Nosotros siempre decimos que el deporte es una terapia para la salud, y si no colaboramos cuando hay problemas de salud, dejando un poco de lado la pasión…cada uno que sea responsable de lo que hace”.

A nivel nacional

La Secretaría de Deportes de la Nación resolvió suspender las competencias deportivas internacionales. Alcanza a las actividades que tengan participantes de países con circulación activa del virus covid-19, y será, en principio, para todo marzo, como medida preventiva.