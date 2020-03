Itatí: cancelaron catequesis, vía crucis y procesiones; mantendrán las misas, bautismos, bendiciones y confesiones

Ante la emergencia sanitaria nacional, la Iglesia Católica adhirió con algunas recomendaciones que también se aplicarán en la Basílica de Itatí, el mayor epicentro de la feligresía de este credo que congrega permanentemente a una importante cantidad de visitantes, en particular los domingos.

Ayer se conoció lo dispuesto por la comunidad que administra y anima el santuario. En la oportunidad, se informó que las misas, bautismos, bendiciones -de objetos y vehículos-, y confesiones se llevarán a cabo en horarios habituales.

Mientras que está suspendida la catequesis parroquial, así como otras actividades propias a este templo, como el vía crucis que se hace en la Basílica y por los barrios, así como procesiones.

Por otro lado, cabe recordar que alrededor del 21 de abril de cada año se realiza la peregrinación de Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme hacia Itatí, cuya organización oficial aún no se inició.

Esta es una de las actividades también de mayor convocatoria en esta etapa del año. “Aún no nos han convocado para la organización”, indicaron a El Litoral desde el Municipio itateño.