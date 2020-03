A cinco días de la fuga, “Guanaco” Encina fue visto en el barrio La Vizcacha

Juan Eduardo “Guanaco” Encina fue visto en el barrio Colombia Granaderos, más conocido como La Vizcacha, pero cuando la Policía llegó ya se había mudado de zona. A cinco días de su fuga, los informantes afirman que está en la Capital correntina y que cuenta con una logística de amigos y familiares que lo ayudan a que se mantenga en las sombras, según confirmó a El Litoral una alta fuente judicial.

El pasado jueves 12 de marzo en horas del mediodía logró fugarse de la alcaidía de San Luis del Palmar junto con otro condenado por homicidio, el bonaerense Darío Alejandro Beo, quien fue recapturado a las pocas horas en la zona rural de San Luis del Palmar.

Las fuentes consultadas precisaron que “Guanaco” estaría intentando negociar su entrega y entre las condiciones estaría que no se tomen represalias por su accionar. Los pesquisas creen que la recaptura es cuestión de horas y que se dará de un momento a otro.

Tal como se publicara desde este medio, el pasado jueves, los presos condenados vieron una oportunidad de fuga y no la desperdiciaron. Contaron con el apoyo logístico de una mujer vestida de negro que los esperó en la calle en una moto, la cual fuera abandonada a las pocas cuadras.

El personal del Servicio Penitenciario a cargo de la guardia no habría advertido que las personas que realizaban reparaciones en el penal dejaron una escalera apoyada contra el muro que da a la calle. Los presos treparon por ella y en cuestión de segundos estuvieron del otro lado.

(W.A.)