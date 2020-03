Ley de Góndolas: Provincia aguarda instrucciones para la aplicación y el control

Tras la aprobación de la Ley de Góndolas en el Congreso, en la Provincia se aguarda la instrumentación de la normativa, así como las instrucciones que deberá seguir cada administración para controlar el cumplimiento de la medida. Reiteraron que habría dificultades para implementar la legislación, ya que no hay marcas locales para determinados productos en el mercado.

La Ley de Góndolas busca potenciar la competencia de los bienes locales en supermercados e hipermercados, a partir de una redistribución de sus posiciones en las estanterías. Entre sus premisas centrales se destaca que ninguna marca podrá ocupar más del 30% de la oferta en una góndola, lo que permitiría que se amplíe la variedad de artículos y de precios, y que haya margen para pymes y elaboraciones de la economía popular.

En su momento, desde el sector empresarial habían adelantado a este medio que la idea es de difícil aplicación, porque hay algunas marcas que concentran muchos productos. “Las pymes no proveen y habrá espacios de las góndolas vacíos. Habría inspectores que controlen que las segundas marcas estén a la misma altura, pero es poco probable”, explicaron.

Mientras tanto, en la Provincia están aguardando instrucciones para trabajar en la implementación y fiscalización de la ley. “Seguramente nos delegarán facultades para hacer los controles y la aplicación, pero por ahora estamos esperando su instrumentación”, señaló a El Litoral el subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor, Juan José Ahmar.

A principios de enero hubo una reunión entre los funcionarios y empresarios, en la que se expuso un informe técnico realizado por la Provincia, acerca de las dificultades para implementar la normativa. Incluso, se esgrimió que podrían haber planteos de inconstitucionalidad, ya que sostuvieron que no se puede obligar a un negocio a comercializar con un producto en específico.

“Existe una serie de condiciones para exhibir los productos, que no podrían cumplirse en los supermercados chicos, como ser la existencia de hasta cinco marcas de un producto en la góndola. En Corrientes hay muchos bienes que no se consiguen porque los proveedores no los traen, por lo que hay algunos que sólo cuentan con dos o tres marcas de variedad”, detallaron a este medio, hace más de un mes, desde la Subsecretaría de Comercio.