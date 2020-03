“Lo que tenemos que gestionar es que no se saturen los sistemas de salud”

El egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) e investigador del Conicet, Patricio Acosta, explicó que la urgencia ahora es evitar la propagación del virus para que no se multipliquen las personas contagiadas y saturen el sistema sanitario, con las consecuencias que ello implica. En dialogó con Radio Unne, el también integrante de la Sociedad Americana de Microbiología señaló que “el tema es que tenemos que contener para que no se saturen los servicios de salud, y eso es fundamental”. “No es lo mismo que una persona infectada vaya a la guardia y el equipo de salud la pueda atender estando (el lugar) más o menos descongestionado, que ir a una guardia con síntomas y que esté sobresaturado. No va a ser la misma atención”, expuso.

El egresado de la Facultad de Medicina señaló que hay muchas probabilidades de que el covid-19 siga avanzando, pero aclaró que “no es lo mismo contagiarse ahora, saliendo un poco más de esta situación y con un sistema ordenado, que dentro del caos”.

Asimismo, Acosta se refirió a los tiempos de la ciencia en relación a lo que demanda la sociedad, y los tiempos de las noticias, versiones e información que se propaga en redes sociales, con igual o más velocidad que el propio virus.

“La ciencia tiene un tiempo, publicar los artículos tiene un tiempo”, dijo en relación a las investigaciones y publicación de resultados.

“Yo he estado en proyectos de investigación que han llevado 5 años”, señaló a modo de ejemplo.